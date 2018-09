Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca in privinta unei rechemari a ambasadorului roman in SUA, George Maior, trebuie vazut daca exista argumentele necesare, insa a subliniat ca nu poate fi ignorat punctul de vedere al…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania are sansa de a deveni membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, cu conditia sa faca o campanie solida in acest sens. "Prezenta mea aici se bazeaza…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a sosit marti la sediul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), unde va participa la deschiderea segmentului la nivel inalt al dezbaterilor generale din sesiunea a 73-a a Adunarii Generale a ONU si in cadrul careia presedintele…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat marți, referitor la intrevederea ratata de luni a premierului Viorica Dancila cu președintele C.E, Jean-Claude Juncker, ca ”o comunicare mai buna ar putea sa impiedice aceste mici episoade negative”, fiind vorba despre o ”disfuncționalitate”.„Din…

- George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, a declarat marti, la iesirea de la audieri din Comisia de Control SRI, ca protocoalele au fost necesare, iar legat de acuzatiile privind ofiteri acoperiti si abuzuri in justitie sa mai fie audiate si alte persoane, precum Liviu Dragnea sau Victor Ponta.…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata ca i s-a cerut premierului ca ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sa porneasca procedura de rechemare in tara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. “Are multe explicatii de dat in legatura cu protocoale si cu acuzatiile care au tot iesit…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu exclude o remaniere guvernamentala, insa a precizat ca un astfel de subiect va fi tratat in coaliție, intr-o discuție cu premierul Viorica Dancila.”Nu știu unde se discuta despre remaniere. Despre o remaniere se poate discuta serios doar in coaliție, alaturi…