Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a luat in considerare toate cererile pe care le-au facut misiunile diplomatice in ceea ce priveste sectiile de votare pentru referendumul de revizuire a Constitutiei si este pregatit pentru scrutinul ce va avea loc sambata si duminica, a declarat Teodor Melescanu. …

- Au mai ramas trei zile pana la referendum si in tara sunt probleme mari legate de organizare. Presedintii de sectii de votare renunta pe capete la functii. Sute de persoane au depus cerere de retragere pe motiv ca sunt bolnave, ca au probleme de familie sau pur si simplu nu mai pot fi contactate. La…

- INTERES… E forfota mare in judet, in aceste zile, pentru ca partidele parlamentare vor sa-si desemneze reprezentanti in cele 527 de sectii de votare la referendum. Nu e o forfota de partid, cum s-ar crede, ci pentru a mai obtine cativa lei in plus, pentru ca membrii sectiilor de votare primesc 285 de…

- MAE organizeaza, pentru referendumul pentru familie, 377 sectii de votare in strainatate, din care 192 pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale, iar 185 in alte locatii, cele mai multe fiind in Italia, Spania și Republica Moldova.”Din cele 377 sectii de votare…

- Biroul Electoral Central (BEC) a precizat, prin intermediul unui comunicat, cum se va efectua votul prin intermediul urnei speciale, la Referendumul pentru redefinirea familiei, din 6 și 7 octombrie. Tot ce trebuie sa știi despre referendum pentru familie 2018 Andreea Balan nu merge la referendumul…

- MAEIE a venit cu precizari privind situația de la misiunile diplomatice din Germania."Urmare a unor acțiuni anunțate de un grup de cetațeni turci, dar și a unor semnale de amenințare și posibile agresiuni in privința Ambasadei Republicii Moldova de la Berlin și Consulatul

- Ministerul Afacerilor Externe saluta sarbatorirea Zilei Limbii Romane Ministerul Afacerilor Externe se alatura, ca in fiecare an, institutiilor statului roman care marcheaza, la 31 august, sarbatorirea Zilei Limbii Romane. Sarbatoarea dedicata acestui element fundamental al profilului identitar al poporului…

- Situatie inedita si deloc placuta pentru calatorii trenului Interregio 1837 Iasi-Timisoara Nord, care a plecat aseara din Moldova. La putin timp dupa plecarea din Iasi, personalul trenului a sesizat ca intre doua vagoane, in zona de trecere dintre acestea, se afla o servieta abandonata. Seful de ...