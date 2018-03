Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Melescanu a subliniat ca exista o diferenta intre pozitia presedintelui moldovean Igor Dodon si cea a Executivului si legislativului de la Chisinau care apreciaza sprijinul acordat de Romania Republicii Moldova. "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma, condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare pentru corupție și aflat in așteptarea unui verdit definitiv care va fi dat luna aceasta, se implica in continuare in viața publica. El a semnat o “Declarație de reunire” a Romaniei cu…

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a criticat, miercuri, planurile Guvernului de la Chisinau privind achizitionarea de armament de la state membre NATO, adaugand ca va discuta acest subiect in cadrul Consiliului Suprem de Securitate, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a condamnat planurile guvernului de a achizitiona armament NATO pentru inzestrarea armatei moldovene si a anuntat ca va include acest subiect pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a Consiliului Suprem de Securitate de la Chisinau, relateaza agentia de presa…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire oficiala cu presedintele…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Din Fondul de interventie al Guvernului vor fi alocate aproximativ 6 milioane de lei pentru lichidarea urmarilor calamitatilor naturale. Potrivit unei decizii a Executivului aprobate in sedinta de joi, 22 februarie, resursele vor fi utilizate pentru reparatia unei gradinite din raionul Ungheni, a unei…

- Presedintia de la Chisinau solicita Guvernului si Serviciului de Informatii si Securitate sa investigheze activitatea si legalitatea actiunilor consulului general al Romaniei de la Balti, Mihai Baciu.

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca trei companii ungare au castigat o licitatie pentru gazele din Romania, dar nu a dezvaluit numele celor trei companii. 'In scurt timp vom semna un acord care ne va permite ca, in urmatorii 15 ani, sa importam peste patru miliarde metri…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept "cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- FSLI cere Guvernului aplicarea de urgenta a masurilor reparatorii in cazul salariatilor incadrati part-time sau cu fractiuni de norma, care au venituri sub salariul minim pe economie, dar care sunt obligati, potrivit Codului Fiscal aflat in vigoare, sa plateasca contrbutii la nivelul salariului minim…

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila, va efectua in aceasta luna o vizita la Chișinau pentru a se intalni cu omologul sau, Pavel Filip. Despre aceasta a anunțat ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, intr-un interviu.

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat miercuri, 7 februarie, ca noul premier de la Bucuresti, Viorica Dancila, va intreprinde o vizita oficiala in luna februarie curent in Republica Moldova

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Guvernul iși alunga proprii cetațeni? Consecințele atragerii muncitorilor straini / Se fac auzite tot mai multe critici dure la adresa inițiativei Guvernului privind simplificarea procedurilor de angajare în câmpul muncii a strainilor. Expertul în economie Gheorghe Costandachi se…

- Legat de initiativa unor localitati din Republica Moldova care au votat unirea cu Romania, in contextul centenarului, Teodor Melescanu a afirmat ca sunt doar gesturi de apropiere, fara vreo semnificatie juridica. Ministrul de externe roman a respins afirmatiile presedintelui Igor Dodon, care spunea…

- Teodor Meleșcanu, ministrul de externe al Romaniei, este de parere ca referirea lui Igor Dodon la "razboi civil", drept reacție la declarațiile de unire cu Romania a unor localitați din Moldova, este "eronata".

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Gica Popescu ramane consilier de stat pentru Euro 2020. L-a adus Mihai Tudose, dar continua cu Viorica Dancila. Viorica Dancila s-a intalnit cu fostul international si acesta ramane consilier de stat al premierului pentru EURO 2020. La solicitarea Gazetei Sporturilor , pentru clarificarea situatiei…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.S-au înregistrat 14 voturi "pentru" si 8 "împotriva". Teodor Melescanu a vorbit…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a prezentat o informare la nivelul Guvernului, dupa accidentul de tren din Italia. Meleșcanu a explicat ca momentan printre victime nu sunt romani, dar inca se lucreaza la descarcerarea victimelor.”Din pacate a fost un accident feroviar la Milano. La…

- Presedintele ceh Milos Zeman i-a cerut miercuri din nou lui Andrej Babis sa incerce formarea guvernului, desi acesta din urma a pierdut primul vot de incredere al legislativului si este cercetat penal pentru frauda cu fonduri europene, informeaza agentiile AFP si Reuters. Solicitarea lui Zeman a…

- Consultarile pentru care a fost rechemat ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusa, Andrei Neguța ,„pot dura”. Nu exista o data limita stabilita pentru revenirea diplomatului la Moscova, transmite deschide.md Într-o solicitare oficiala catre Ministerului Afacerilor…

- "Un om politic, in ziua de azi, ajunge sa fie important nu prin ceea ce s-a facut cunoscut, ci uneori prin ceea ce nu s-a facut cunoscut, pentru ca in Romania, astazi, cu cat esti mai cunoscut, esti mai controversat. In ciuda faptului ca unii considera ca lipsa doamnei Dancila din prima linie in…

- Presedintia Republici Moldova, asigurata de Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni , aflat la 12 km de Chisinau, printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018 a fost declarat “Anul Centenarului Unirii”.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului Japoniei este…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, promotor fervent al teoriei 'moldovenismului' de sorginte sovietica - care presupune ca moldovenii ar fi o etnie separata, diferita de romani - a depus luni dimineata o coroana de flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, scrie pe Facebook ca Eminescu „s-a nascut in Moldova, la Botosani”, sugerand astfel ca poetul roman este de fapt moldovean. Teoria actualilor „moldovenisti” de la Chisinau sustine ca Basarabia ar fi urmasa directa si succesoarea vechii Tari a Moldovei din…

- Odata ce ambasadorul roman in capitala Ungariei a fost convocat de reprezentantii Ministerului de Externe de la Budapesta, pe fondul afirmatiilor sefului Guvernului roman in privinta autonomiei Tinutului Secuiesc, oficialii din MAE au reactionat. Reprezentantii Ministerului condus de Teodor Melescanu…

- Moscova a amenințat Republica Moldova ca își rezerva dreptul sa întreprinda acțiuni de raspuns în urma promulgarii legii care restricționeaza retransmisiunea programelor informative și analitice din Rusia scrie paginaderusia.ro. Purtatoarea de cuvânt a Ministerului…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, sustine ca autoritatile de la Kiev nu au in vedere "ucrainizarea comunitatii romane" din aceasta tara. El a declarat, joi, la Cernauti, la finalul unei intrevederi cu seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, ca aplicarea noii Legi a Educatiei se…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova se declara impotriva suspedarii repetate a președintelui țarii, Igor Dodon, precum și investirii noilor membri ai Guvernului. De asemenea anunța ca la primele ședințe plenare ale sesiunii de primavara-vara a parlamentului, PSRM va veni cu inițiativa de a…

- Relațiile țarii noastre cu Federația Rusa trebuiesc resetate, la toate nivelurile. Declarația ii aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și a fost facuta intr-un interviu pentru agenția rusa TASS. Dodon spune ca pina la finele acestei luni la Chișinau ar putea ajunge o delegație a Ministerului…

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Kalashnikov, considera ca decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau privind suspendarea din functie a lui Igor Dodon este menita sa destabilizeze procesul se apropiere…

- Igor Dodon, Presedintele Republicii Moldova, a anuntat astazi ca a respins pentru a doua oara numirea in functie a celor sapte membri noi ai Executivului, iar asta inseamna ca guvernarea de la Chisinau nu are alta cale, decat sa-l suspende pentru a doua oara.

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului au votat proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o creștere economica de 5,5%, inflație medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro și câștig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Proiectul de buget pe anul 2018…

- Dupa ce a semnat joi, 21 decembrie, decretul de demitere din functii a sase ministri din Guvernul Filip la propunerea Executivului, Igor Dodon a refuzat sa numeasca in functii noile candidaturi propuse de catre prim-ministru. Presedintele si-a motivat decizia prin faptul ca acestia au probleme de integritate.

- Seful statului, Igor Dodon, a semnat decretele de demisie a sase membri ai Guvernului. Este vorba despre viceprimierul pentru Reintegrare si ministriii de la Sanatate, Justitie, Agricultura, Externe si Economie. Decretele vin in urma remanierilor anuntate in Guvernul Filip.

- Guvernul a modificat si completat legislatia achizitiilor publice, prin ordonanta de urgenta. Scopul modificarilor este, potrivit Executivului, de a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si de a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Insa dupa aceste…

- Parlamentul de la Chisinau a aprobat vineri, 15 decembrie, reducerea numarului de viceprim-ministri. Revizuirea structurii conducerii Guvernului are loc in contextul reformei Executivului. In consecinta, ministrul Andrei Galbur si ministrul Octavian Calmac nu vor mai detine si functiile de viceprim-ministri.

- Evolutia reformelor in Republica Moldova, cooperarea moldo-germana, dar si prioritatile Executivului pentru anul 2018, au fost discutate astazi de premierul Pavel Filip si ambasadorul Andreas Peschke, Imputernicit pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrala din cadrul Ministerului