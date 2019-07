Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca, in prezent, nu exista niciun indiciu potrivit caruia cetateni romani ar fi afectati de atacul de la Erbil, Irak, in urma caruia au murit trei persoane, printre care si viceconsulul turc.



Declaratia lui Melescanu, la Antena 3, este transmisa in contextul in care Biroul Consular al Romaniei la Erbil este in aceeasi cladire in care este Consulatul Turciei. De altfel, atacul a avut loc in vecinatatea imobilului.



"In mod evident, tinta a fost Consulatul Turciei si consulul Turciei. O sa vedem in ce masura isi asuma…