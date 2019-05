Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, considera ca Republica Moldova trece printr-o perioada dificila, dar spune ca guvernul in execrciția „iși face datoria”. Declarația a fost facute pentru UNIMEDIA, in cadrul evenimentului dedicate celei de-a 10-a aniversari a Parteneriatului Estic,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca protestatarii anti-PSD au fost gasiți de autoritați cu bolovani și bate pregatindu-se sa faca scandal la mitingul de la Galați.”Peste tot pe unde mergem noi in țara o gașca de netrebnici ne urmaresc. Aseara, la Galați, i-au gasit cu bolovani și bate.…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu a declarat, joi pentru MEDIAFAX, ca au inceput sa se stranga „foarte serios” argumente „solide” pentru o eventuala propunere de rechemare a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior și ca o decizie va fi luata in cel mult doua saptamani.Citește și: Tudorel…

- PSD vrea sa modifice legislatia privind pensiile militare. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat ca in aceasta saptamana trebuie sa apara o prima forma legislativa, in conditiile in care sunt colonei cre au venituri mai mici decat capitanii. "O parte, un numar, nu e mare, de ofiteri…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, s-a intalnit cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, cel care a cerut Romaniei sa continue lupta anticorupție pentru a nu submina instituțiile democratice.”Secretarul de stat Michael R. Pompeo s-a intalnit astazi, la Washington, cu ministrul roman…

- Inainte de obtinerea presedintiei Consiliului UE de catre Romania, la 1 ianuarie 2019, prim-ministrul Viorica Dancila si ministrul de Externe, Teodor Melescanu, au efectuat vizite oficiale in aproape toate statele din fosta Iugoslavie, desemnate geopolitic drept Balcanii de Vest. In cadrul intalnirilor…

- Fostul deputat Vlad Cosma este audiat, luni, ICCJ, in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat, alaturi de fostul primar din Ploiesti Iulian Badescu, pentru infracțiuni de coruptie.Vlad Cosma este audiat in calitate de martor. Dosarul se judeca in faza de apel, dupa ce in prima…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, la Parlament, pentru ȘTIRIPESURSE.RO (video jos), despre votul din comisia LIBE pentru Laura Codruța Kovesi, ca este bine ca Romania sa aiba un procuror-șef european cu un CV „ireproșabil”.„Nu am ce sa comentez, a fost un vot, s-a…