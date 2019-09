Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Melescanu a explicat, la Digi24, ca motiunea de cenzura va arata care este echilibrul fortelor politice in Parlament. ''Decizia CCR nu se discuta, ci se aplica. Este obligatorie. Din acest punct de vedere s-au clarificat anumite aspecte, dar a ramas problema de baza referitoare la sprijinul…

- S-au inregistrat 64 de voturi ''pentru'', 27 ''impotriva'' si 7 senatori nu au votat, numar insuficient de voturi favorabile pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic (69). Initiativa a fost votata si respinsa in 7 mai, dar grupul PSD a solicitat reluarea votului pentru ca plenul…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, considera ca intentia liderului ALDE de a ataca la CCR decizia de marti a Camerei Superioare a Parlamentului de a-l alege sef al acestei institutii reprezinta "o cauza pierduta", pentru ca a fost respectat Regulamentul Senatului. "Din punctul meu de…

- Meleșcanu a fost votat in turul 2 de 73 de senatori, in timp ce Alina Gorghiu a obținut 59 de voturi. Presedintele Senatului a fost ales in al doilea tur de scrutin, dintre Teodor Melescanu si Alina Gorghiu, pentru ca niciunul dintre candidati nu a intrunit de prima data majoritatea voturilor celor…

- Pentru functia de presedinte al Senatului au fost anuntati pana in prezent trei candidati: Teodor Melescanu, sustinut de PSD, Ion Popa, de la ALDE, si Alina Gorghiu - propusa de PNL. Potrivit regulamentului Senatului, presedintele este ales prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt inscrise,…

- Vladimir Turcan si Domnica Manole au fost numiti judecatori la Curtea Constitutionala din partea Parlamentului. Pentru Vladimir Turcan si Domnica Manole si-au dat votul 54 de deputati.In plen a venit si presedintele Igor Dodon, pentru ca magistratii sa depuna juramantul.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus ca decizia CCR cu privire la Codurile penale "sanctioneaza, pentru a doua oara, demersul legislativ al coalitiei PSD-ALDE" si ca modificarile aduse legislatiei penale sunt "nocive si contrare". "Decizia pronuntata astazi de catre Curtea Constitutionala, prin care s-a…

- Interdicția amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție nu poate fi trecuta in Constituție, a decis Curtea Constituționala care a analizat inițiativele de revizuire depuse de opoziție și putere dupa referendumul din 26 mai. Potrivit Agerpres, magistrații constituționali au decis ca trebuie lasat…