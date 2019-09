Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a stabilit data de 16 octombrie pentru a judeca sesizarea de neconstituționalitate facuta de liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu privind alegerea lui Teodor Meleșcanu la șefia Senatului, transmite Mediafax.Teodor Meleșcanu a afirmat ca se va supune deciziei CCR, daca PNL…

- Lovitura pentru Calin Popescu Tariceanu, in partid. Patru deputati au decis sa paraseasca grupul parlamentar, iar prin plecarea acestora, ALDE pierde si grupul de la Camra Deputatilor, pe langa cel de la Senat, care a fost dizolvat saptamana trecuta. Cei patru deputati sunt: Gratiela Gavrilescu, Mihai…

- Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, a anunțat ca va prezenta, luni, acțiunea in instanța pentru excluderea sa din ALDE. El a adaugat ca se va supune deciziei Curții Constituționale, daca PNL și Calin Popescu Tariceanu vor contesta numirea sa in funcția de președinte al Senatului, conform Mediafax.„In…

- ”In cursul zilei de astazi va fi prezentata acțiunea in instanța.”, a afirmat Teodor Meleșcanu, intrebat despre acțiunea in instanța anunțata dupa excluderea sa din ALDE, potrivit Mediafax. El a afirmat ca se va supune deciziei CCR, daca PNL și Calin Popescu Tariceanu vor contesta numirea…

- "In ce privește situația de la Camera Deputaților, voi analiza pana luni ce se intampla și va voi anunța luni, dar iau in calcul retragerea din grupul parlamentar ALDE, ținand cont de ceea ce se intampla. Daca aceasta este reforma și relansarea ALDE pe care Calin Popescu Tariceanu impreuna cu sfatuitorii…

- Conducerea centrala a PSD se va reuni, luni, de urgenta, intr-o sedinta de Comitet Executiv, de la ora 17.00. Intalnirea are loc in contextul in care ALDE vrea sa iasa de la guvernare si sa incheie o alianta cu Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta au discutat despre alianta ALDE-ProRomania.…

