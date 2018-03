Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a vorbit la Adevarul Live despre manifestatiile unioniste de la Chisinau si expulzarea diplomatilor rusi pe fondul scandalului legat de otravirea fostului spion GRU Serghei Skripal.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, vorbeste, la Adevarul Live de la ora 15.00, despre manifestatiile unioniste de la Chisinau si expulzarea diplomatilor rusi pe fondul scandalului legat de otravirea fostului spion GRU Serghei Skripal.

- Belgia si Irlanda au decis marti sa expulzeze cate un diplomat rus, in cadrul reactiei europene la atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza Reuters. Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea…

- SUA si 16 tari ale Uniunii Europene, carora li s-au alaturat si alte state, precum Ucraina, Canada, Norvegia sau Australia, au anuntat, incepand de luni, 116 expulzari ale diplomatilor rusi ca urmare a otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal.AFP a difuzat marti dimineata…

- Si Australia a decis sa expulzeze diplomati rusi, legat de cazul Skripal Australia s-a alaturat tarilor care au decis expulzarea unor diplomati rusi în semn de solidaritate cu Marea Britanie, care considera ca Rusia se afla în spatele atacului cu gaz neurotoxic asupra fostului…

- Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federatiei Ruse la Bucuresti - luata in contextul atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie - este, probabil, "manifestarea nebuniei politice colective", arata un mesaj al misiunii diplomatice a Rusiei in tara noastra.

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca…

- Tusk a precizat ca pot fi impuse de asemenea masuri suplimentare, inclusiv noi expulzari in urmatoarele zile si saptamani. Intr-o serie de anunturi coordonate, Cehia a anuntat luni ca expulzeaza trei membri ai personalului Ambasadei Rusiei. Premierul ceh Andrej Babis a declarat ca Praga a luat aceste…

- 14 state membre ale Uniunii Europene expulzeaza personal diplomatic in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia pe 4 martie, in Marea Britanie. Printre aceste state se afla si Romania.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului otravirii unui fost spion rus, va declara persona non-grata un diplomat rus. Cazul otravirii agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea…

- Tentativa de asasinare a fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a generat un val de sanctiuni: 14 tari membre ale Uniunii Europene, dar si Statele Unite, Ucraina si Romania au decis sa expulzeze diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Marea Britanie.

- Urmare a concluziilor Consiliului European din 23 24 martie 2018, MAE considera ca atacul de la Salisbury reprezinta o amenintare la adresa securitatii colective si a dreptului international. Conform concluziilor, Consiliul European este de acord cu evaluarea Guvernului Regatului Unit potrivit careia…

- Romania a decis luni sa expulzeze un diplomat rus de la București, dupa ce Consiliul European a fost de acord cu evaluarea Guvernului britanic potrivit careia Federația Rusa este responsabila de atacul de la Salisbury cu o arma chimica. Intr-o apariție publica la Varna, in Bulgaria, președintele Consiliului…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului otravirii unui fost spion rus, va declara persona non-grata un diplomat rus."Urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie 2018, MAE considera ca atacul de la Salisbury reprezinta…

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- Teodor Meleșcanu spune ca este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea „un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit”, in ceea ce priveste reactia la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal.

- Romania va decide azi ce masuri va lua impotriva Rusiei, in semn de reacție in cazul spionului otravit in Anglia. Suntem solidari cu Marea Britanie, a asigurat ministrul Teodor Meleșcanu, care a precizat ca anunțul va fi facut pana la ora 16.00.

- Ambasadorul UE in Rusia, rechemat pentru "consultari" la Bruxelles ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a discutat duminica dupa-amiaza cu reprezentanta diplomatiei europene, Federica Mogherini, a anuntat biroul acesteia intr-un comunicat, relateaza AFP. Sefa Serviciul European…

- Scandalul imens dintre Marea Britanie si Rusia escaladeaza. Britanicii se tem ca oamenii lui Vladimir Putin pregatesc noi atacuri si au decis sa ceara ajutor extern. Theresa May a cerut la reuniunea Consiliului European, solidaritatea tarilor Uniunii Europene impotriva serviciilor secrete ruse, pe…

- Klaus Iohannis a explicat ca decizia Uniunii Europene de a-și rechema ambasadorul european in Rusia pentru consultari in urma atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a fost luata in consens."Problema e complexa și dorim sa avem toate fațele luate in considerare.…

- Liderii statelor membre UE si-au declarat, in unanimitate, sprijinul fata de Marea Britanie in cazul Serghei Skripal, acuzand Rusia ca este „foarte probabil“ in spatele otravirii in teritoriul britanic a fostului spion GRU si colaborator al MI5. Ei au decis, totodata, rechemarea ambasadorului UE de…

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova, pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite Noi.md, citind un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, în contextul crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal în orasul englez Salisbury si ca reactie la masura similara luata de Guvernul de la Londra, informeaza BBC.

- Refuzul Marii Britaniei de a coopera cu Rusia in cazul otravirii fostului ofițer GRU, Serghei Skripal, reprezinta o incalcare grava a convenției cu privire la interzicerea armelor chimice, afirma ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov.

- Scandal imens la cel mai inalt nivel intre Marea Britanie si Federatia Rusa. Cazul otravirii fostului spion rus, Serghei Skripal, impreuna cu fiica sa Iulia a starnit un adevarat razboi intre cele doua mari puteri. Cei doi au fost gasiti la 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Scandalul care inconjoara otravirea agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea Britanie, dupa ce Theresa May, dar si membri ai organizatiilor internationale UE si NATO au condamnat actiunile Rusiei, vazuta ca fiind responsabila de…

- Comunitatea internaționala critica dur Rusia dupa incercarea de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal la inceputul lunii martie. Cele mai importante organizatii internationale din care Marea Britanie face parte au deplans atacul. In cadrul Uniunii Europene, presedintele Consiliului, Donald Tusk,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat ca Romania se raliaza pozitiei oficiale a NATO in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal. El a afirmat, miercuri seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca tot ceea ce s-a intamplat in Marea Britanie "nu face decat sa confirme faptul ca Rusia…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Liderul Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus luni unui jurnalist BBC ca urmeaza sa discute despre cazul spionului rus Serghei Skripal, care a fost otrabit in Marea Britanie, abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Putin a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat…

- Amber Rudd a indemnat la pastrarea ”sangelui rece”. ”Stim mai multe despre substanta utilizata, iar politia va face o declaratie (miercuri) dupa-amiaza”, a declarat ea. Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta, dupa presupusa otravire a lui Serghei Skripal si fiicei…

- Pericolul militar, inexistent „Exista o politica pe care o are Rusia și care nu se refera la Romania in special. E o politica la tot ceea ce inseamna frontiera Vestica a Rusiei și Estica a Uniunii Europene. In ultima perioada au avut loc anumite evoluții pe plan militar, inclusiv manevre…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a efectuat joi, 11 ianuarie 2018, o vizita de lucru la Cernauți, Ucraina. In timpul vizitei Meleșcanu s-a intalnit cu omologul sau Pavlo Klimkin și au discutat subiectul Legii educației și problema școlilor cu predare in limba romana. Șeful diplomației…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…