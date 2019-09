Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri, in Senat, ca fostul ministru al Afacerilor Externe Teodor Melescanu, ales presedinte al Senatului, nu mai are calitatea de membru ALDE. „Sa luam act oficial de desfiintarea grupului ALDE prin eliminarea domnului Melescanu. Va anunt ca voi…

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat marți in plen, dupa alegerea lui Teodor Meleșcanu (ALDE) cu voturile PSD fara sa fie sustinut de grupul ALDE care a avut alt candidat (Ioan Popa), ca vrea sa depuna o contestație la CCR. Alegerea lui Melescanu „s-a facut cu incalcarea prevederilor Regulamentului”,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca PSD a avut un plan „marșav” pentru preluarea partidului sau, astfel incat premierul Viorica Dancila sa evite votul din Parlament pentru restructurarea Guvernului, scrie Digi24. Tariceanu l-a atacat pe Teodor…

- Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, propus de PSD pentru șefia Senatului a facut un gest controversat in plenul Senatului. Meleșcanu a intrat in Senat singur și s-a dus direct in bancile alocate senatorilor PSD. In mod normal, Meleșcanu statea alaturi de Calin Popescu Tariceanu, pe locurile ALDE. Gestul…

- Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, a explicat ca ar exista o soluție de compromis, daca și cei din ALDE vor fi de acord. Meleșcanu le cere sprijinul pentru a deveni președinte al Senatului, demisioneaza din grupul ALDE, dar ramane senator afiliat grupului. Astfel, ALDE va continua sa aiba grup parlamentar…

- Teodor Meleșcanu nu are parte de susținere din partea propriului partid pentru șefia Senatului. ALDE va intra in cursa cu un alt candidat. Este vorba de Ion Popa. Decizia s-a luat dupa discuții și ședințe prelungite in interiorul partidului condus de Calin Popescu Tariceanu. In cadrul Biroului Politic…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a dezvaluit ca PSD ofera parlamentarilor ALDE funcții de miniștri și a scos „la taraba” funcția de președinte al Senatului. „Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in incercarea de a se salva de la inec. A ajuns sa promita cam tuturor parlamentarilor…

- Calin Popescu Tariceanu lauda initiativa Gabrielei Firea de introducere a unei taxe de poluare in Capitala. La scurt timp, de la masurile anuntate de primarul general privind reducerea poluarii cauzata de masini, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca ALDE sustine initiativa si…