Meleşcanu: Am primit şi am acceptat propunerea de la PSD să fiu preşedintele Senatului Teodor Meleșcanu nu a spus ferm daca accepta propunerea PSD, dar a spus ca așteapta rezultatul votului. "E nevoie de un om cu experiența la varful Senatului", a mai spus Meleșcanu. Tariceanu a reacționat iritat la intrebarile presei pe aceasta tema: "Nu cred ca poate cineva sa propuna o funcție la ALDE fara sa discute cu conducerea. Aceasta chestiune ar fi putut sa fie facuta, daca a fost facuta, numai in cadrul unei discuții cu ALDE și asta nu a avut loc. O astfel de propunere nu am ce sa o comentez. Am avut aseara o discuție cu dl Meleșcanu in care nu mi-a spus nimic o astfel de intenție...… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Am ințeles ca astazi in acest moment in cadrul grupului senatorial PSD s-a adoptat decizia de a-mi susține candidatura", a declarat fostul ministru de Externe, luni, la Parlament. Acesta a spus ca se va baza pe voturile celor care cred ca la conducerea Senatului este nevoie de "un om cu experiența,…

- Alina Gorghiu este propunerea PNL pentru functia de presedinte al Senatului, scrie stiripesurse.ro Potrivit unor surse parlamentare citate de stiripesurse.ro, luni au loc negocieri intre PNL si ALDE pentru sustinerea Alinei Gorghiu. De asemenea, cei trei reprezentanti ai Pro Romania in Senat ar urma…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a incercat o scindare a celor de la ALDE, dupa decizia lui Tariceanu de a ieși de la guvernare. Daniel Zamfir, lider al senatorilor ALDE, a explicat faptul ca a avut o discuție directa cu Dancila, in care aceasta i-a propus sa preia șefia Senatului, dar a declinat…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a afirmat ca, dupa ce Calin Popescu- Tariceanu isi va da demisia din functia de presedinte al Senatului, unul dintre vicepresedintii social-democrati ai acestui for ar putea asigura interimatul. "Nu am discutat (n.r. - in sedinta CExN) despre…

- Dana Garbovan spune ca a avut o discutie cu premierul Viorica Dancila si ca a acceptat de principiu propunerea de a fi ministru al Justitiei, cu conditia de a-i fi asigurata independenta deplina si ca presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu.

- PSD pierde un om important, la Senat. Senatorul Nicolae Marin și-a anunțat demsia din PSD și din funcția de chestor al Senatului. El a precizat ca va sta independent, dar ca pe viitor se va implica intr-un alt proiect politic.Citește și: Codrin Ștefanescu acuza acordul 'cumplit' dintre Dancila…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, cere demisia premierului Viorica Dancila si a ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul in care Romania nu a obtinut un loc, vineri, in Consiliul de Securitate al ONU. "Romania a pierdut astazi un loc pe care il meritam in Consiliul de Securitate al…

- Propunerea de revocare secretarului general, votata in BPJ, a fost justificata de faptul ca urmeaza trei tururi de alegeri importante si numai putem lucra cu suplinitori.Ma simt nevoit sa mentionez ca domnul deputat Robert Boroianu, nu poate aprecia calitatea rezultatului electoral al alegerilor europarlamentare.…