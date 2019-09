Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, considera ca alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului certifica faptul ca PSD are in continuare majoritate in Parlament si afirma ca social-democratii au curaj si incredere sa vina la vot cu un nou guvern.

- „Politica crizei - asta au dat Dragnea și PSD romanilor in ultimii trei ani”, susține Dan Barna pe Facebook, care o acuza pe Viorica Dancila ca duce mai departe politica lui Liviu Dragnea și se agața de scaun ca sa supraviețuiasca. El ii cere lui Dancila sa vina in Parlament pentru votul de reconfirmare,…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu i-a transmis premierului Viorica Dancila un mesaj, în care i s-a adresat cu „draga Viorica”, precizând ca i-a oferit în trecut sprijinul pentru face un Guvern mai bun, prin votul în Parlament, însa a refuzat, potrivit…