- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, va participa luni, 19 noiembrie 2018, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, care va avea loc la Bruxelles, conform MAEPe agenda reuniunii ministrilor de externe europeni vor figura teme de actualitate, precum Asia Centrala, Bosnia si Hertegovina, Ucraina.…

- Liderii statelor din Uniunea Europeana se reunesc joi la Bruxelles pentru a dezbate chestiunile migratiei, securitatii interne si reformei zonei euro, dupa ce in prima zi a Consiliului European nu au reusit sa deblocheze negocierile privind Brexit-ul, cu cinci luni si jumatate inaintea retragerii efective…

- Premierul Viorica Dancila susține la intalnirile cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i s-a reiterat nevoia de unitate politica interna și o mai buna relație cu președintele Klaus Iohannis, in așa fel incat la Bruxelles,…

- Liviu Dragnea s-a aratat "extrem de dezamagit" de pozitiile adoptate, luni seara, in comisia LIBE de prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, si de ceilalti oficiali europeni prezenti la dezbatere. Liderul PSD a sustinut ca de-abia acum Justitia a obtinut independenta totala si ca MCV nu mai are…

- Premierul Viorica Dancila face, marti si miercuri, o vizita la Bruxelles, pentru intalniri cu grupurile politice din Parlamentul European. Saptamana viitoare, in plenul Parlamentului European va avea loc o dezbatere despre statul de drept din Romania, transmite News.ro . ”Prim-ministrul Romaniei, Viorica…

- "Complementaritatea si consolidarea reciproca a eforturilor depuse de NATO si UE reprezinta principii fundamentale in sensul dezvoltarii unui cadru cuprinzator si eficient de cooperare NATO-UE. Atat NATO, cat si UE au inregistrat o serie de realizari notabile in procesul de adaptare la noul context…

- Tariceanu spune ca in Romania mișcarile de strada nu sunt autonome. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni, in cadrul reuniunii Diplomaniei, ca exista suficiente probe care arata ca in Romania miscarile de strada sunt „cutii de rezonanta ale unor grupari politice ce ocupa de…