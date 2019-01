Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul desemnat al Turkmenistanului, Annamammet Annaiev, in vederea prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, prilej cu care a reiterat interesul Romaniei pentru transpunerea in realitate a proiectului Coridorului de transport marfuri Marea Neagra-Marea Caspica. Potrivit unui comunicat transmis de MAE, cei doi interlocutori au avut un schimb de opinii asupra evolutiei pozitive de ansamblu a relatiei bilaterale, cu evidentierea principalelor evenimente propuse a fi organizate in anul in curs cu aportul celor doua parti,…