Melci umpluţi cu nucă măcinată Mod de preparare Melci umpluti cu nuca macinata Facem un aluat elastic din ingredientele de mai sus (dizolvi drojdia si apoi amesteci cu laptele zaharul dizolvat, faina, mirodenii); la sfarsit adaugam untul moale si uleiul. Lasam la dospit. Intindem o foaie mare, nu prea groasa, si-o ungem cu nuca macinata + zahar + cacao (sau gem de gutui amestecat cu putina nuca macinata). Taiem bucati egale din sulul format si le asezam intr-o tava unsa bine cu ulei (cu taietura in sus!). Lasam la crescut, ungem cu sirop din miere dizolvata, punem cate o bucata de nuca si rahat si dam la copt. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

