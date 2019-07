Melasma este o afectiune intalnita mai ales la femei si e caracterizata prin aparitia la nivelul fetei sau gatului a unor pigmentatii maronii sub forma de pete sau placi. Leziunile apar de obicei pe frunte, in zona perioculara, deasupra buzei superioare, in zona obrajilor si, mai rar, in zona gatului. Aparitia frecventa a petelor maronii in cursul sarcinii a dat bolii si denumirea populara de „masca gravidica". Factori favorizanti: (...)