''Prima Doamna'' a Americii, Melania Trump, a anuntat miercuri ca va intreprinde la inceputul lui octombrie un turneu in patru tari africane, aceasta fiind prima mare calatorie pe care ea o va face sigura si care va fi consacrata cauzei copiilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

''Data de 1 octombrie va marca prima zi a vizitei mele pe care o voi intreprinde singura in patru tari din Africa magnifice si foarte diferite: Ghana, Malawi, Kenya si Egipt'', a declarat sotia presedintelui american Donald Trump, in cadrul unei receptii pentru sotiile liderilor prezenti la New York pentru Adunarea…