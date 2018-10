Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, i-a indemnat pe oameni sa acorde mai putina atentie tinutelor sale si mai multa actiunilor pe care le intreprinde, sambata, la incheierea turneului sau in Africa. Melania Trump a spus ca mesajul turneului sau in Ghana, Malawi, Kenya si Egipt a fost sa arate…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a hranit vineri mai multi pui de elefant cu biberonul si a mers intr-un scurt safari in Kenya, in cadrul celei de-a treia etape a turneului sau african, in care nu este acompaniata de sotul sau, presedintele Donald Trump, informeaza

- Inițiativa politica „Fara Penali in Funcții Publice” a ajuns la 1 milion de semnaturi, cu mult peste numarul minim de semnaturi pentru ca legea de modificare a Constituției sa intre in Parlament. Ele provin de la romani din cele mai mari orase, dar si din cele mai mici comune si sate din Romania, dar…

- Viktor si Amalija Knavs, parintii primei doamne Melania Trump si socrii presedintelui Statelor Unite, au devenit cetateni ai SUA. New York Times a tinut sa sublinieze ca parintii Melaniei au beneficiat chiar de acele prevederi legale pe care ginerele lor vrea sa le desfiinteze, potrivit Rador, care…

- Parintii Primei Doamne a Americii, Melania Trump, au primit joi cetatenia americana, a declarat agentiei France Presse unul din avocatii lor, Michael Wildes. Viktor si Amalija Knavs, socrii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, au depus juram&...

