Stiri pe aceeasi tema

- Melania Trump a fost asaltata de-a lungul timpului cu intrebari referitoare la infidelitatea sotului, Donald Trump. Dupa o lunga perioada de tacere, Melania si-a dat seama ca nu va mai putea evita la nesfarsit si a oferit cateva raspunsuri intr-un interviu acordat pentru ABC News.

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a afirmat ca se simte „cea mai harțuita persoana din lume” in mediul online, judecand dupa felul in care oamenii vorbesc despre ea. Soția președintelui american Donald Trump a declarat acest lucru in cadrul unui interviu acordat unui post de…

- Prima Doamna a Americii, Melania Trump, a plecat luni intr-un turneu in Africa, ce o va conduce in Ghana, Malawi, Kenya si Egipt, calatorie in care nu va fi insotita de sotul sau, presedintele Donald Trump, relateaza AFP. O Prima Doamna care calatoreste in strainatate fara presedinte nu este un fapt…

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, s-a exprimat luni impotriva hartuirii pe internet, una dintre prioritatile sale, in timp ce sotul sau, Donald Trump, si-a inceput ziua cu salva obisnuita de postari acerbe pe Twitter, relateaza AFP. "S-o recunoastem: majoritatea copiilor constientizeaza…

- Donald Trump a avut parte de un weekened linistit. Presedintele Statelor Unite si-a petrecut weekendul in Bedminster, la clubul lui de golf, alaturi de Melania Trump si de fiul lor, Barron. Donald Trump, Barron si Melania La intoarcere, Donald Trump si familia lui au fost fotografiati cand au coborat…

- Melania Trump "numara fiecare minut pana la terminarea mandatului prezidential al sotului ei , Donald Trump, pentru ca ea sa poata divorta de el", pretinde Omarose, fosta candidata la faimosul concurs initiat de Donald Trump , "Ucenicul" si care a lucrat in administratia presedintelui in perioada…

- Melania Trump a transmis un mesaj dupa intalnirea cu regina Elisabeta a II-a. Prima Doamna a SUA a scris, pe Twitter, ca a fost o onoare sa o cunoasca pe regina. Intr-un mesaj pe Twitter, sotia presedintelui american Donald Trump a declarat ca „i-a placut mult vizita si compania” monarhului britanic,…

- Melania Trump a transmis un mesaj dupa intalnirea cu regina Elisabeta a II-a. Prima Doamna a SUA a scris, pe Twitter, ca a fost o onoare sa o cunoasca pe regina.Intr-un mesaj pe Twitter, sotia presedintelui american Donald Trump a declarat ca „i-a placut mult vizita si compania” monarhului britanic,…