- Prima Doamna americana Melania Trump a cheltuit 150.000 de euro la un hotel in Toronto, la 23 septembrie 2017, cu ocazia Jocurilor Invictus, o competitie sportiva pentru fosti combatanti raniti sau handicapati - fara sa petreaca totusi noaptea in orasul canadian, scrie site-ul Slate.fr.

