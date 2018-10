Stiri pe aceeasi tema

- Avionul cu care prima doamna a SUA, Melania Trump, calatorea miercuri inspre Philadelphia a fost nevoit sa aterizeze la cateva minute dupa decolarea de la baza Andrews, in apropiere de Washington, din cauza unei defectiuni tehnice in urma careia a fost semnalat fum in cabina, relateaza agentiile…

- Avionul cu care prima doamna a SUA, Melania Trump, calatorea miercuri inspre Philadelphia a fost nevoit sa aterizeze la cateva minute dupa decolarea de la baza Andrews, in apropiere de Washington, din cauza unei defectiuni tehnice in urma careia a fost semnalat fum in cabina, relateaza agentiile AFP…

- Avionul privat al rapperului american Post Malone a fost fortat sa faca o aterizare de urgenta marti la New York, dupa ce doua dintre anvelopele sale au explodat la decolare, informeaza AFP si DPA. Avionul, un Gulfstream G-IV, plecase spre Londra la ora locala 10:50 (14.50 GMT) de pe Teterboro (New…

- Dupa ce a amenintat UE cu mama tuturor taxelor, Donald Trump a salutat o ”noua faza” a relatiilor transatlantice, in urma intalnirii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Deocamdata, criza economica dintre Washington si UE s-a dezamorsat. Astfel, Trump a evocat dorinta comuna de a…

- Avionul cu care directorul Fondului Monetar International, Christine Lagarde, pleca din Argentina dupa reuniunea G20 a aterizat de urgenta pe Aeroportul Ezeiza din Buenos Aires, la scurt timp de la decolare, scrie Reuters, citand presa locala.