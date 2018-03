Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a explicat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca nu stia ca jurnalistul sa fi avut probleme de sanatate, dar ca i-au lipsit controalele periodice, precizand ca a vorbit cu acesta cu o seara inainte sa moara.

- Petruta, fosta sotie a omului de televiziune Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre relatia pe care o avea cu fostul ei sot, dar si despre faptul ca nu stia ca Andrei Gheorghe ar avea probleme de sanatate.Petruta Gheorghe a mai spus ca doar cu cateva ore inainte…

- La numai 70 de ani, singura și bolnava, Israela, fosta balerina și femeie de afaceri, a trecut in neființa. In urma ei, au ramas mulți prieteni care au iubit-o, multe regrete și o avere colosala. Deși erau divorțați, Liviu, fostul soț, aflat in Spania, a reacționat la aflarea veștii triste.

- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia…

- Vladimir Putin și Melania Trump au avut parte de o intalnire scurta la Summitul G20 de la Hamburg din iulie 2017. Intr-un interviu, Putin a declarat ca au discutat despre beneficiile maternitații in...

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a negat miercuri ca ar fi in conflict cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa ce in presa a aparut informatia ca numele lui ar aparea intr-un dosar mai vechi de abuz in serviciu. La prezentarea raportului de activitate al Ministerului…

- Moartea a curmat o poveste de dragoste frumoasa. O tânara a ramas fara sprijin dupa ce soțul sau a decedat dupa o lupta cu boala. Din pacate, Bogdan s-a stins la doar 33 de ani, iar acum soția și copilul sau au nevoie de ajutor. "A fost odata Bibanu (Tincu Bogdan-Vasile) care iubea o…

- Ieri, președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost gazdele pentru premierul Israelului Benjamin Netanyahu și soția sa, Sara Netanyahu, care se aflau intr-o vizita oficiala la Casa Alba. foto: Getty Images Incercanata și ingandurata Au aparut noi fotografii cu cuplul prezidențial…

- Siegfried Muresan ofera o alta perspectiva asupta vizitei lui Timmermans in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepresedinte al Comisiei sa...

- Crima pasionala de Marțișor in judetul Galati. Barbatul de aproximativ 40 de ani suspectat ca si-a injunghiat mortal fosta amanta cu mai multe lovituri de cuțit ar fi comis crima din gelozie. Agresorul a intalnit-o pe strada pe femeia care revenise la sotul ei și a facut o criza. Barbatul de 40 de ani…

- Un nou incident cu arme într-o scoala din Statele Unite. Un profesor a fost retinut de politie, dupa cum anunta postul NBC, citat de Reuters Incidentul vine pe fondul unei dezbateri nationale privind regimul armelor, dupa cu

- Institutul norvegian Nobel a anuntat miercuri ca a depus o plangere dupa ce a primit o nominalizare – aparent frauduloasa – a presedintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, relateaza AFP conform News.ro . ”Avem motive bune sa credem ca o candidatura pe care am primit-o cu privire…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) isi prezinta astazi bilantul de activitate pe 2017. Conform datelor DNA centralizate de „Adevarul”, anul trecut s-au dat hotarari de condamnare definitiva in 291 de dosare penale instrumentate de procurorii institutiei. Prejudiciile sunt de cel putin sute de milioane…

- Vicepremierul australian Barnaby Joyce a anuntat, vineri, ca demisioneaza din functie si renunta la pozitia de lider al Partidului National, pe fondul unor acuzatii privind o aventura extraconjugala cu fosta lui secretara, relateaza site-ul BBC News, potrivit Mediafax.ro.

- Marinica Namol a decis sa rupa tacerea și sa dezvaluie tot adevarul despre episodul din noaptea nunții. Barbatul susține ca nu este el in toate imaginile, ci doar in unele, iar restul sunt trucate. Acesta mai susține ca mireasa a fost amanta lui. „Nu sunt eu in acele imagini. Sunt eu, dar pot fi trucate.…

- Madalina, tanara alaturi de care Kamara a petrecut mai bine de o luna in aceeasi casa, a spus adevarul despre despartirea lor. Dupa ce el a fost la TV alaturi de Oana, inca sotia lui, Madalina si-a dat seama ca intre ei mai exista sentimente.

- Un sofer din Florida, Statele Unite, a sunat la numarul de urgenta 911 sa anunte ca pedala de acceleratie de la BMW i-a ramas blocata la 150 de kilometri pe ora in timp ce se deplasa pe autostrada.

- Fosta creatoare de moda a povestit ce coșmar a trait alaturi de regizorul Marin Negreanu, tatal unicului ei fiu, Catalin. „Intr-o seara veneam de la o intalnire cu prietenele mele. Am intarziat acasa 30 de minute, am ajuns mai tarziu de ora la care ii spusesem inițial ca voi veni. Cand am…

- „Putere si sange. O aventura indiana”, aparut la editura Polirom, este cel mai recent volum semnat de Aurora Liiceanu. Adevarul.ro prezinta in avanpremiera fragmente din cartea in care autoarea face o incursiune in istoria Imperiului Mogul.

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- Clipe de panica pentru Marina Dina! Fosta asistenta TV a ajuns de urgenta cu medicii la spital. Vedeta si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca trece printr-o situatie neasteptata.

- Trecuta neobservata saptamana trecuta, o scurta inregistrare video care dezvaluie amploarea calvitiei lui Donald Trump a devenit virala in ultimele zile, relateaza joi cnewsmatin.fr. Scena s-a petrecut pe 2 februarie, cand presedintele american s-a imbarcat la bordul Air Force One.…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA.

- Artistul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Cantarețul…

- Foarte serioasa, impecabil imbracata, rece si distanta, asa a descris-o presa americana. First lady se reintoarce pe scena publica, la Capitol Hill, primita in aplauze puternice. Cate un suras rar in stanga si in dreapta, in rest impasibila.

- "Dosarul este in faza de urmarire penala. Urmeaza sa se audieze martori si sa se aduca la dosar alte probe, sa se faca o expertiza medicala obligatorie pentru a se vedea daca el a avut discernamant in momentul savarsirii faptei. Nu am apucat sa vad ce argumente are", a declarat Sorin Vieru, avocatul…

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost inselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce s-a zvonit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza The Sun.

- Una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, Paula Chirila și-ar fi dorit sa fie make-up artist in cazul in care nu ar fi fost atat de apreciata de public. Fosta prezentatoare TV ne-a marturisit ca sta extrem de bine nu doar la partea practica, ci și la teorie. In timp ce multe femei ajung sa nu…

- Au trecut patru ani de cand Romanita Iovan si-a pierdut sotul in accidentul aviatic din Apuseni. Aceasta a ramas profund afectata de aceasta tragedie, iar de atunci nimic nu mai pare la fel pentru ea si familia sa.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Schimb la comanda superputerii lumii: BILL CLINTON DUPA DEPUNEREA JURAMINTULUI, AL 42-LEA PRESEDINTE AMERICAN OCUPA SALONUL OVAL DIN CASA ALBA • 15.000 de ziaristi au urmarit si relatat evenimentul • Clipe de armonie…

- Inceputurile scandaloasei relații dintre Brigitte, pe atunci profesoara, și elevul sau de doar 15 ani au ținut, mult timp, primele pagini ale ziarelor de scandal. Ei bine, nici acum nu s-au liniștit apele, mai ales ca a ieșit la iveala o biografie neautorizata, care vrea sa spuna adevarul in legatura…

- Filmul de aventuri "Jumanji: Aventura in jungla/ Jumanji: Welcome to the Jungle", de Jake Kasdan, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 36 de milioane de dolari, potrivit cifrelor furnizate de boxofficemojo.com.

- Amanta, actualmente iubita OFICIALA a lui Bogdan Grecu, Ioana Toma, și-a șters contul de Facebook. Motivul nu poate fi altul decat ca lumea i-a reprosat faptul ca a distrus o casnicie de 20 de ani, cu doi copii. Un comentator reprosandu-i ca este nedrept fata de fiul si fiica lor, ceea ce au facut cei…

- Berbec – Horoscop 4 ianuarie 2018 Esti invitat intr-o aventura. Poate fi efectiv o calatorie, o drumetie, o iesire din banal, sau doar o schimbare majora de directie prin care te arati dispus sa adopti alt stil de gandire, de viata, alta mentalitate sau atitudine, sau orice altceva consideri…

- Noi detalii ies la iveala despre divorțul dintre vedeta de televiziune Catrinel Sandu și partenerul ei de viața, fostul jucator de tenis Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a șocat pe toata lumea dupa ce, cu doar cateva zile inainte de incheierea anului 2017 a anunțat ca divorțeaza de partenerul ei de viața,…

- Anca de la Strehaia a petrecut Craciunul alaturi de copii si de nepoti, insa i-a simtit lipsa lui Leo. In Ajun, ea a facut public un mesaj prin care le-a multumit tuturor pentru urari, dar in care a vorbit si despre tatal copiilor sai.

- Azra Basici, fosta membra a fortelor paramilitare croate, a fost gasita vinovata pentru crime comise in timpul razboiului din fosta Iugoslavie, inclusiv pentru torturarea unor civili etnici sarbi. Judecatorul a spus ca Basici a dat dovada de o „deosebita cruzime" fata de cei facuti prizonieri de fortele…