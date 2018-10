Melania Trump declară că are lucruri mai importante la care…

Prima Doamna a SUA, Melania Trump, a dat asigurari, intr-un interviu difuzat vineri la postul ABC, ca are "alte lucruri mai importante in cap" decat speculatiile din jurul presupuselor infidelitati ale sotului sau, informeaza AFP. Intrebata cu privire la posibilele aventuri extraconjugale ale lui Donald Trump, ea a dat asigurari ca acest lucru nu constituie un "subiect de ingrijorare". "Sunt mama si Prima Doamna, am numeroase lucruri mai importante la care sa ma gandesc si pe care sa le fac" Discreta sotie a tumultosului miliardar a pastrat pana acum tacerea asupra presupusei legaturi a presedintelui…