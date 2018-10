Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a hranit vineri mai multi pui de elefant cu biberonul si a mers intr-un scurt safari in Kenya, in cadrul celei de-a treia etape a turneului sau african, in care nu este acompaniata de sotul sau, presedintele Donald Trump, informeaza AFP. Afisand o atitudine…

- Melania Trump a plecat de una singura in Africa. Prima Doamna a Americii se afla intr-o calatorie de o saptamana pe continentul negru, urmand sa viziteze Ghana, Malawi, Kenya si Egiptul. Aceste vizite alimenteaza zvonurile potrivit carora mariajul ei cu președintele Donald Trump e pe cale sa se destrame…

- Prima Doamna a Americii, Melania Trump, a plecat luni intr-un turneu in Africa, ce o va conduce in Ghana, Malawi, Kenya si Egipt, calatorie in care nu va fi insotita de sotul sau, presedintele Donald Trump, relateaza AFP. O Prima Doamna care calatoreste in strainatate fara presedinte nu este un fapt…

- ''Prima Doamna'' a Americii, Melania Trump, a anuntat miercuri ca va intreprinde la inceputul lui octombrie un turneu in patru tari africane, aceasta fiind prima mare calatorie pe care ea o va face sigura si care va fi consacrata cauzei copiilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Data de 1…

- Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, s-a exprimat luni impotriva hartuirii pe internet, una dintre prioritatile sale, in timp ce sotul ei, Donald Trump, si-a inceput ziua cu salva obisnuita de postari acerbe pe Twitter. Ea a facut o referire și la rețelele de socializare.

- Viitorii regi ai Angliei, respectiv Prințul Charles și Prințul William, au refuzat cu vehemența sa-l intalneasca pe Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, in timpul vizitei acestuia in Marea Britanie. Doar Regina Elisabeta a fost cea care l-a intampinat, iar acum sigur regreta… Trump…

- Donald Trump (72) si sotia sa Melania Trump (48 de ani) au ajuns joi la Londra, in prima vizita oficiala in Marea Britanie de la castigarea alegerilor prezidentiale. Prima Doamna a atras atentia prin alegerea vestimentatiei, fiind asemanata cu Belle din „Frumoasa si Bestia“.