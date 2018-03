Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Donald Trump Jr., Vanessa Trump, a intentat divort, dupa o casnicie care a durat 12 ani, iar surse apropiate fostului cuplu spun ca aceasta decizie nu este una surprinzatoare, potrivit tmz.com.

- Daniels si Trump ar fi avut o relatie in 2006, la scurt timp dupa ce actuala sa sotie, Melania, l-a nascut pe Barron, copilul unic al cuplului. Interesant este ca i-au luat doua luni dezvaluirii din Wall Street Journal sa creasca la stadiul de scandal. Pana de curand, povestea parea a fi una cu care…

- Sicriul cu trupul lui Ion "Top" Voinescu, fostul portar al Stelei care a murit vineri la aproape 89 de ani, va fi depus luni la Arena Naționala, in jurul orei 13:00. Staff-ul, conducerea și jucatorii celor de la CSA Steaua, liga a 4-a, vor fi prezenți luni la Arena Naționala pentru a-l omagia pe Ion…

- Municipalitatea suceveana a trecut cu brio de verificarile in teren ale modului de implementare a proiectelor finantate din fonduri elvetiene, incat i s-a dat aprobare pentru a folosi banii economisiti pentru a pune in practica un proiect suplimentar, de dotare a societatii de transport in comun, ...

- Pe parcursul sezonului rece, organismul nostru este supus variațiilor de temperatura, fiind in același timp privat de lumina naturala, fapt specific zilelor de iarna. Astfel, starea de spirit și buna funcționare a organismului pot fi incet-incet alterate iar calitatea somnului poate la randul ei sa…

- Emmanuel Macron va fi primul sef de stat strain care va face o vizita de stat la Washington, dupa alegerea lui Donald Trump, presedintele american tinand sa ii faca aceasta onoare omologului francez. In acest prim an de mandat al lui Trump, la Casa Alba s-au facut doar vizite oficiale si de…

- Anastasia Cecati și Alexei Mitachi au format pana de curand un cuplu foarte frumos și apreciat in Republica Moldova. Ea iși facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii și a filmului – de altfel, a jucat in serialul „Las Fierbinți”. Iar el reușise sa iși deschida o clinica stomatologica…

- Institutul Cultural Roman a gazduit luni, 19 februarie 2018, evenimentul „Brancuși – Duchamp – Marthe, in intimitatea atelierului din Impasse Ronsin”, prilej cu care au fost lansate albumele Brancusi et Marthe – ou l’histoire d’amour entre Tantan et Tonton și Correspondance Brancusi – Duchamp. Carțile…

- A aparut in public destul de rar de la inceputul anului, mai ales dupa acuzațiile de infidelitate care au aparut in legatura cu soțul sau, Donald Trump, iar in timpul vizitelor oficiale, Prima Doamna a fost distanta. Daca la Congres Melania a venit singura și a purtat o ținuta in totalitate alba, la…

- "Substanta a sosit prin posta, pentru Donald Trump Jr.", a aratat purtatorul de cuvant al politiei din New York, Carlos Nieves. Vanessa Trump a fost spitalizata dupa ce s-a plans de o stare de greata ca urmare a expunerii, au spus oficiali din New York. In total, trei pacienti…

- Va reamintim, cititorii Tion.ro s-au plans ca nu sunt suficiente locuri de parcare pe Intrarea Basmului și ca sunt nevoiți sa-și lase autoturismele in mocirla. Terenul respectiv figureaza ca spațiu verde, dar numai a spațiu verde nu arata. „Așa arata locurile de parcare de pe Intrarea…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela.Ulterior,…

- Donald Trump, Melania și fiul lor in varsta de 11 ani, Barron, au aterizat, vineri seara, pe aeroportul internațional Palm Beach, Președintele SUA a fost primul care a coborat din avion, iar dupa ce a coborat scarile, s-a oprit sa o aștepte și pe Melania, pentru a merge impreuna la mașina…

- Tensiunile dintre Nicolae Robu și grupul primarilor liberali din Timiș in fruntea carora se afla edilii din Deta și Sannicolau Mare, Petru Roman, și, respectiv, Danuț Groza, sunt departe de a fi stinse. Grupul razvratiților acuza tabara lui Robu de acțiuni sinucigașe pentru partid, iar consensul din…

- Jim Carrey a scapat de acuzatia de implicare in decesul fostei sale iubite, Cathriona White, si nu va fi judecat, informeaza joi The Telegraph. Actorul a fost implicat intr-o lupta juridica dupa ce sotul lui White si mama acesteia l-au dat in judecata acuzandu-l ca ar fi responsabil de…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi „executat”.

- „Ai parcat pe pista de biciclete, știm ca te grabești și ca nu prea sunt locuri de parcare prin oraș, dar asta putea fi o amenda intre 250 și 625 de lei și 2 pana la 3 puncte penalizare la permis. Te rugam lasa pistele de biciclete pentru bicicliști, pentru ca o bicicleta in plus inseamna…

- Scandalul izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intre taximetriști și șoferii Uber s-a soldat cu zeci de amenzi. Aproximativ 45 de persoane au fost sancționate pana acum la legea 91/1991 republicata. Dinte persoanele agresate numai trei au depus pana acum plangere la poliție, iar cercetarile…

- Scandalul de divort dintre Laurette si Ciprian Nistor pare sa fi intrat in linie dreapta. In ciuda faptului ca soțul ei, inchis la penitenciarul Gherla, a facut tot posibilul ca sa o recucereasca pe senzuala bruneta, aceasta a luat o noua decizie. De data aceasta, modelul de ciocolata este mai hotarata…

- Trupul neînsufletit al solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan a fost depus la o biserica din orasul sau natal, Limerick, în Irlanda. Sute de fani i-au adus un ultim omagiu artistei.

- Ministrul educației, Liviu Marian Pop, va sosi luni la Targu Jiu pentru a aplana scandalul legat de sporul de calculator izbucnit intre unii directori de scoli si conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Gorj. Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, cel care a ...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost criticat dur, dupa ce a fost fotografiat protejându-se de ploaie cu o umbrela, în timp ce Melania și fiul sau Baron merg în spatele sau prin ploaie. Cei trei au fost surprinși urcând la bordul avionului prezidențial,…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump, impreuna cu sotia sa, Melania, si fiul sau, Barron, in varsta de 11 ani, au fost surpinsi de fotografi urcand la bordul Fortelor Aeriene, in Florida, pe o vreme ploioasa, insa atentia a fost atrasa de gestul liderului american.

- Vin informatii de ultim moment de la Ministerul Afacerilor Interne! Potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, Ministerul a primit din partea IGPR raportul inaintat de Seful Politiei premierului demisionar Mihai Tudose, dar si o solicitare de declansare a unei cercetari pentru doi chestori:…

- De 15 ianuarie, Academia Oamenilor de Știința din Romania sarbatorește, alaturi de intreaga națiune romana, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Ziua de naștere a geniului poeziei romanești, deopotriva unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, constituie o data fundamentala…

- Gabriela Firea vine cu o noua reacție la scandalul din PSD. Edilul Capitalei susține, într-o postare pe Facebook, ca cei doi au obligația de a înceta imediat disputele politice. „In familia politica ar trebui ca sarcinile sa fie impartite asumat ca in familia de acasa. Cu…

- Fostul premier Sorin Grindeanu reacționeaza și el in scandalul momentului, dar și pe fondul apelor tulburi din PSD, susținand ca ambele tabere au greșit. Cu toate acestea, Grindeanu afirma vehement ca ministrul Carmen Dan trebuia sa plece impreuna cu șeful Poliției in scandalul polițistului pedofil…

- La solicitarea administrației, in cadrul Institutului Mamei și Copilului a fost instituita in regim de urgența Linia verde, numarul de telefon 022 781296, noteaza NOI.md. Numarul va funcționa incepind cu data de 15.01.2018, in zilele de lucru, intre orele 8:00 și 17:00, pentru a asigura raspunsuri…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a declarat, joi, pentru Mediafax, ca Organizatia de Femei a PSD este indignata ca pana in prezent trei femei au parasit Guvernul Tudose, iar acum se incearca demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, afirmand ca "s-a incercat umilirea doamnei ministru".Citeste…

- De cateva zile, Prima Doamna a Franței și soțul ei, președintele Franței, se afla intr-o vizita de stat in China, pentru a intari relațiile diplomatice și pentru a discuta noi perspective econimice intre cele doua țari. Brigitte și Emmanuel au fost, timp de cinci zile, intr-o vizita oficiala Aseara,…

- Presedintele Consiliului National ALDE, Norica Nicolai, a declarat la RFI ca rezolutia formatiunilor maghiare din Romania privind autonomia Tinutului Secuiesc este un act de ostilitate la adresa statului roman, care este unul dintre cele mai prietenoase state europene cu minoritatile nationale.Norica…

- Sef al guvernului timp de 22 de ani pana in 2003, Mahathir a fost ales de catre cele patru partide ale coalitiei de opozitie in timpul unei conventii organizate duminica, in speranta ca il va invinge pe actualul premier, Najib Razak, implicat intr-un scandal de coruptie si foarte criticat pentru…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca, incepand de joi, directiile de sanatate publica vor controla toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, decizia venind dupa ce, la nivel national, au aparut aviziere cu mesaje impotriva vaccinarii.

- Guvenul a aprobat joi, in ultima ședința a anului 2017, o serie de documente care dau unda verde construirii drumului expres Buzau-Braila, parte a unui proiect mai complex Buzau/Focșani – Braila – Tulcea – Constanța. Lungimea totala a drumului va fi de 361,7 kilometri, iar investiția se va ridica 1,824…

- DRAMA FARA MARGINI NECAZ… Sarbatori triste si indurerate pentru o femeie din Falciu. Sotul acesteia, in varsta de 47 de ani, care plecase la munca in Irlanda, de cateva luni, a fost ucis, tot de un roman, coleg de munca. Rudele povestesc insa faptul ca trupul neinsufletit a fost descoperit sambata,…

- Statele Unite au fost parasite de aliații din NATO și de partenerii din alte alianțe la votul rezoluției privind Ierusalimul in Adunarea ONU. 128 DE ȚARI AU CONDAMNAT DECIZIA STATELOR UNITE de a muta...

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care cerea retragerea recunoasterii de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala Israelului a fost sustinuta de toti membrii consiliului mai putin de SUA, care si-a folosit dreptul de veto, scrie The Guardian.Rezolutia initiata de Egipt…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a impus, in urma cu cinci ani, operatorilor care au dobandit drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de frecvente sub 1 GHz (800 MHz si/sau 900 MHz) – Telekom Mobile, Orange, RCS&RDS si Vodafone – obligatia de a acoperi fiecare…

- Cele patru finaliste de la Vocea Romaniei au interpretat, vineri seara, in deschiderea show-ului melodia „Amazing Grace”, un omagiu adus Regelui Mihai I. Juriul si publicul s-au ridicat in picioare si au tinut un moment de reculegere.