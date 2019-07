Melania Medeleanu așteaptă de un an să adopte un copil. Ce răspuns…

Iata ce scrie Melania Medeleanu, pe Facebook:

”A trecut mai bine de un an de cand am primit atestatul de parinte adoptator. Desi n-am setat niciun fel de criterii legate de sex, culoarea ochilor, culoarea pielii n-am fost chemata pana astazi nici macar o singura data sa vad un copil.

Pentru ca in viata mea a aparut Radu bucurie am lasat lucrurile asa pentru un timp. Azi am sunat la DGASPC sa-i rog sa consult lista copiilor greu adoptabili, acei copii pe care inca nu i-a vrut nimeni - cel mai adesea pentru ca sunt mari sau bolnaviori sau din alte motive. Ma asteptam sa fie un…