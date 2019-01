Stiri pe aceeasi tema

- Melania Medeleanu a devenit mamica pentru intaia oara. Fosta prezentatoare de la Prima TV a nascut un baiețel perfect sanatos. Melania Medeleanu, in varsta de 40 de ani, a nascut la inceputul anului, insa așa cum toata sarcina a ținut-o secreta, și marele eveniment din viața sa a fost ascuns de ochii…

- De cele mai multe ori, persoanele din jurul nostru pot influența modul in care gandim, ne simțim sau acționam! Totuși, care sunt semnele ce arata ca o persoana este toxica și trebuie sa stai departe de ea?

- Iuliana Marciuc arata mai bine ca niciodata. Prezentatoarea TV a inceput anul cu dreptul și… un nou look. Indragita prezentatoare de televiziune arata mult mai tanara, a slabit și și-a schimbat stilul de viața. Iuliana Marciuc va implini anul acesta 52 de ani și a luat decizia de a nu permite varstei…

- Dan Negru (47 de ani) aduce in prim-plan latura tragica a Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Realizatorul TV a impartasit pe Facebook povestea trista a unei fetite de 6 ani si a subliniat ca pentru o parte din cetatenii acestei tari nu s-a schimbat nimic in anii care s-au scurs.

- Maternitatea este cumva bine „implantata" natural si cat se poate de firesc in creierul unei femei care a devenit mama. Si in corpul acesteia.Aceasta nevoie de a raspunde imediat la orice nevoie are copilul tau se transforma cumva intr-o nevoie primara de-a ta, atunci cand devii mama. Iar modul…