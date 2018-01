Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei 350 de invitati pe care i-a avut la cea de-a treia sa nunta, Donald Trump a platit o suma considerabila. Numai rochia de mireasa a Melaniei, pe care unii critici au catalogat-o ca fiind de „prost gust", a costat 100.000 de dolari.

- Ținutele Melaniei Trump in 2017 au reprezentat o modalitate prin care Prima Doamna și-a pus amprenta asupra evenimentelor la care a participat. Hainele ei funcționeaza ca parte a mise-en-scen-ul zilei și sunt strict legate de evenimentul la care participa sau contextul social al zilei respective. Daca…

- Melania Trump a vrut sa transmita un mesaj degajat pe Twitter în prima zi de Craciun. Prima doamna a Americii a publicat o fotografie trecuta printr-un filtru special de Craciun, în care a facut o figura surprinsa. Americanii i-au reproșat soției lui Donald Trump ca se ține…

- Cel mai vechi copac din curtea Casei Albe, o magnolie, sadita la mijlocul secolului 19 de presedintele Andrew Jackson, va fi taiata, a decis sotiei presedintelui SUA, Melania Trump, informeaza postul de televiziune Fox News. Operatiunea este programata pentru aceasta saptamana, in timp ce Donald Trump…

- ''Arhitectura si structura per ansamblu ale acestui arbore sunt profund compromise, iar copacul este in totalitate dependent de sustinere artificiala'', au declarat pentru CNN specialistii din cadrul U.S. National Arboretum.''Fara sistemul vast de cabluri, arborele ar fi cazut in urma cu…

- Primul mesaj de Craciun de la Casa Alba pentru Donald Trump si sotia sa. Cuplul prezidential a transmis poporului american si intregii lumi - un mesaj inregistrat, pentru ca familia prezidentiala a Statelor Unite isi petrece sarbatorile in Florida.

- Marile orașe ale lumii s-au imbracat in straiele de sarbatoare pentru perioada Craciunului. Fiecare oraș a dorit parca sa aiba un brad de Craciun cat mai spectaculos, fie ca au ptat pentru brazi eco sau brazi… 3D. Va prezentam mai jos cei mai frumoși brazi de Craciun in 2017. Dortmund, Germania Orașul…

- Melania Trump este o Prima Doamna speciala si nu numai datorita titlului capatat odata cu numirea sotului sau presedinte, dar si a vietii pe care o duce. De la discursurile sale, pana la tinute spectaculoase, sotia lui Donald Trump este, fara indoiala, una dintre cele urmarite femei din intreaga lume.

- Au ținut primele pagini ale revistelor și fiecare mișcare a lor a fost transformata intr-o știre. Cu siguranța ai auzit și tu de ele, ba chiar poate sint un exemplu de frumusețe și eleganța pentru tine. Printre femeile cele mai cautate pe Google se numara actrița isrealieana și protagonista filmului „Wonder…

- Melania Trump iși ia foarte in serios rolul de Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii și nu doar pentru faptul ca fiecare apariție a sa este impecabila, gandita pana la ultimul detaliu, dar și pentru ca se implica intr-o mulțime de proiecte, ba chiar se bucura de fiecare data cand se afla in preajma…

- Brigitte Macron a fost nașa pentru un pui de urs panda pe care aceasta a ales sa-l boteze. Chiar daca micuțul a fost cam nazdravan și a speriat-o puțin pe Prima Doamna a Franței, care l-a atins cu emoții mari, aceasta și-a intrat in rolul de “mama spirituala” impecabil. Numele ales pentru dragalașul…

- A primit bradul de Craciun la Casa Alba, un arbore imens adus special de familia Chapman din Wisconsin, ciștigatorii licitației de anul acesta, cu doar citeva zile inainte de Ziua Recunoștinței, iar acum Melania Trump pare ca a terminat de decorat intreg interiorul reședinței sale și a președintelui…

- Dupa ce au petrecut Ziua Recunoștinței in familie la somptuosul resort din Palm Beach, Florida, Melania, Donald Trump și fiul lor, Barron, s-au intors din vacanța. Duminica seara, Prima Doamna și președintele Statelor Unite ale Americii au sosit la Casa Alba, gata sa-și reia actrivitațile. Cei trei…

- Militanții Statului Islamic ar fi cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, in varsta de 11 ani. Un susținator al gruparii teroriste ar fi trimis pe aplicația Telegram un mesaj in care cere uciderea lui Barron Trump, in varsta de 11 ani, relateaza AOL.com. Un militant al Statului Islamic…

- Curcanii Drumstick si Wishbone, de 21, respectiv 16 kilograme, au fost adusi la Casa Alba de la o ferma din Minnesota. Insa publicul l-a votat pe Drumstick sa ajunga in fata sefului statului. ”Uau, ce pasare mare!”, a spus Trump apropiindu-se de curcanul de peste 16 kilograme, pe care l-a mangaiat de…

- Maine este o zi importanta pentru familia Trump, intrucat președintele S.U.A și Prima Doamna vor petrece prima lor Zi a Recunoștinței de cand ocupa Casa Alba. Deși mai este doar o zi pana la momentul in care vor sarbatori bogația recoltei din acest an, iar Donald, Melania și fiul celor doi, Barron,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a respectat marți tradiția și a grațiat doi curcani inainte de a pleca la clubul sau din Palm Beach (Florida) pentru a sarbatori cu familia Ziua Recunoștinței (Thanksgiving Day), cea mai populara sarbatoare din țara, relateaza EFE. Alaturi de soția sa,…

- Un mini-tort de la nunta cuplului Donald si Melania Trump din 2005 va fi vandut la licitatie de Julien’s. Acest desert a fost facut din trufe de ciocolata cu glazura alb-roz și a fost oferit invitaților ca marturie, relateaza The Hollywood Reporter. Mini-tortul a fost așezat intr-o cutie alba care are…

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, a avut parte de o primire neașteptat de rece din partea audienței, la un eveniment din Coreea de Sud. Melania Trump l-a insoțit pe soțul sau, președintele SUA Donald Trump, in vizita efectuata in Coreea de Sud. Acolo, Prima Doamna a luat parte la un eveniment separat…

- Președintele american Donald Trump și-a incheiat vizita oficiala in China, țara pe care a criticat-o adesea in timpul campaniei electorale. La final, liderul de la Casa Alba a afirmat pe Twitter ca „nu invinovațește” China pentru ca „a profitat de SUA”, susținand ca ar fi facut același lucru. In plus,…

- Melania Trump a vizitat vineri Marele Zid, in apropiere Beijing, dupa o vizita la gradina zoologica din capitala chineza, unde a admirat doi urși panda, un animal extrem de popular in randul chinezilor, folosit de catre autoritați in scopuri diplomatice, informeaza AFP și CNN. Soțul…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, nu a avut parte de o primire prea calduroasa din partea audienței, la un eveniment din Coreea de Sud. Prima Doamna a luat parte la un eveniment separat de Donald Trump, alaturi de o vedeta locala. Evenimentul avea scopul de…

- Ieri, Melania Trump și Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, au aterizat in China pentru o noua vizita oficiala in cea de-a treia țara Asiatica din turneul de 11 zile. Au avut parte de o ceremonie de primire fastuoasa, iar Prima Doamna chiar le-a adus un omagiu omoloagei sale, Peng…

- Nord-coreeni au urmarit indeaproape vizita efectuata de președintele american Donald Trump in Asia, dar dupa discursul ținut in fața parlamentului de la Seul, un oficial a transmis pentru CNN ca nu ii intereseaza ce are de spus liderul de la Casa Alba. Deși tonul liderului american a fost mult mai supus…

- Melania și Donald Trump iși continua turneul oficial in Asia cu o noua oprire, de data aceasta in China. Dupa ce au aterizat in Coreea de Sud pentru o vizita de 24 de ore, timp in care au participat la mai multe evenimente oficiale alaturi de președintele Moon Jae-in și de soția acestuia, Kim Jung-sook,…

- Melania și Donald Trump iși continua vizitele oficiale in țarile din Asia cu o oprire in Coreea de Sud, pentru 24 de ore. Astazi, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii și Președintele Trump au fost intampinați cum se cuvinte de oficialii din Seoul chiar la coborarea din avionul Air Force One. Melania…

- O americanca spune ca a fost concediata pentru ca i-a aratat degetul mijlociu lui Trump, in timp ce trecea cu bicicleta pe langa coloana oficiala a președintelui american, scrie CNN. Femeia care i-a aratat degetul cu degetul președintelui Donald Trump la sfarșitul lunii octombrie a dezvaluit presei…

- „Multumesc pentru primirea calduroasa de bun venit in Hawaii! Aloha!” Este postarea Melaniei Trump imediat dupa ce impreuna cu Donald Trump au aterizat in Hawaii. Postarea sa a stans imediat zeci de mii de like-uri si sute de comentarii, toate la superlativ. Asta arata faptul ca este foarte apreciata…

- Donald Trump a afirmat, duminica dimineața, din Japonia ca ”Nimeni, niciun dictator, niciun regim și nicio națiune nu ar trebui, niciodata, sa subestimeze determinarea Americii”. Este prima zi din turneul din Asia. In timp ce liderul de la Casa Alba s-a intalnit cu Shinzo Abe și au…

- Conform presei locale, Diana Zamfir (25 de ani), pilot la Baza 95 Aeriana Bacau zboara pe un IAR 99 Soim de un an, atat in simpla, cat si in dubla comanda. Locotenentul Zamfir, absolventa a Academiei Fortelor Aeriene "Henri Conda" din Brasov a obtinut brevetul de pilot militar in 2015 si…

- Imparatul Akihito al Japoniei il va intalni pentru prima data pe președintele american Donald Trump luni dimineața, la Palatul imperial din Tokyo, a anunțat Agenția casei imperiale, citata de Kyodo. La întâlnirea care se prevede sa dureze circa 30 de minute vor lua parte de asemenea…

- Trudeau si-a rupt deschis camasa pentru a dezvalui un tricou cu Superman pentru reporteri. El s-a dinstrat de Halloween alaturi de sotia si copiii sai prin Rideau Hall din Ottawa. Nu este prima data cand Trudeau se distreaza copios de Halloween-ul, in primul an de mandat el s-a…

- Donald Trump a postat pe Twitter mai multe fotografii si filmultete cu Halloween-ul de la Casa Alba. Aranjamentele traditionale cu bostani, flori, liliaci si vrajitoare sunt completate, in 2017, de o sugestiva “panza de paianjen” care invaluie fatada de la Casa Alba. #HappyHalloween…

- Donald Trump a decorat Casa Alba de Halloween. Iata cine a speriat-o pe Melania! Casa Alba a fost aseara acoperita de panza de paianjen si de multe tarantule si lilieci. In fata renumitei cladiri din Washinghton, Donald si Melania Trump au primit copii deghizati in diverse personaje inspaimantatoare,…

- Donald Trump a reacționat pe Twitter in urma atacului terorist din New York, soldat cu cel puțin opt morți. Președintele american a scris ca „pare sa fie un alt atac comis de o persoana bolnava și dereglata”. LIVE UPDATE / Atac terorist in New York, soldat cu cel puțin opt morți „In New York pare sa…

- Joi dupa-amiaza, in timp ce Donald Trump a declarat criza opioidelor o urgența de sanatate publica , prima doamna Melania Trump a stat pe podium alaturi de soțul ei și a spus ceva ce nu s-a mai auzit de mult:”Sunt atat de mandra sa-l sprijin astazi, cand iși ia acest angajament”. Cuvintele Melaniei…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, este suspectat ca a aparut la televizor nu cu soția lui, ci cu sosia acesteia. Pe Internet s-a iscat zarva mare, utilizatorii incercind sa ghiceasca, daca pe video este intr-adevar "sosia Melaniei" cu nasul fals. "Nu este Melania. Simplul gind…

- Prima doamna a SUA, Melania Trump, va dona muzeului Smithsonian rochia creata pentru ea de designerul Herve Pierre și pe care a purtat-o la primul bal prezidențial din 20 ianuarie, in ziua investirii soțului sau, Donald Trump.

- Donald Trump a ieșit in public cu sosia Melaniei? Donald Trump și-a facut apariția in public recent alaturi de Melania Trump sau, așa cum cred mulți, de sosia acesteia. Internauții au inceput sa analizeze in detaliu fotografiile in care apare Prima Doamna, purtand ochelari, și trasaturile acesteia,…

- Donald Trump și Melania Trump au primit la Casa Alba pe Justin Trudeau, primul ministru canadian și sotia acestuia. Aparitia Melaniei intr-o tinuta masculina, a surprins pe toata lumea obisnuita cu ea sa poarte piese extrem de feminine si rafinate.

- O noul intalnire cu prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, și cu soția sa, Sophie Gregoire Trudeau, a reprezentat un moment de schimbare de look din partea Melaniei Trump. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii și Donald Trump au fost gazde pentru oficialitațile canadiene, la Casa Alba, iar primirea…

