Melanie Brown, cunoscuta sub numele de Mel B, a declarat ca a avut o aventura de o noapte cu una din colegele sale din trupa Spice Girls, pe vremea cand se aflau in plina glorie. Brown, in varsta de 43 de ani, a dezvaluit ca cea cu care a avut aventura este frumoasa Geri Horner (fosta Haliwell). Ginger, așa cum mai este cunoscuta Horner, a afirmat ca o va „ucide” pe colega sa de trupa pentru ca a dezvaluit acest lucru, relateaza Mirror.co.uk. Intrebata de prezentatorul emisiunii „Good Morning Britain”, Piers Morgan, daca s-a culcat cu Geri, Mel B a dat din cap in semn de cofirmare. Mel B și Geri…