Stiri pe aceeasi tema

- Patru dintre fetele de la Spice Girls s-au intors pe scena vineri seara, la sapte ani dupa ce au cantat ultima data impreuna, cu prilejul unui mult-asteptat concert desfasurat la Dublin - primul dintr-un turneu de reunire care va cuprinde 13 concerte, informeaza dpa si publicatia britanica The Mirror.…

- Cantareața britanica Mel B, membra a trupei Spice Girls, a fost spitalizata de urgența, la Londra, dupa ce și-a pierdut complet vederea la ochiul drept, potrivit Daily Mail, scrie Mediafax.Potrivit publicației britanice The Sun, Mel B, in varsta de 43 de ani, a fost internata in spitalul Moorfields…

- Andreea Balan este din nou la spital. Cantareața a anunțat azi ca urmeaza sa fie operata pentru a treia oara, dupa cezariana și o intervenție de eliminare a unor hematoame. Artista trece prin momente destul de grele, dar incearca sa-și pastreze zambetul pe buze, ca de fiecare data, dupa cum ea insași…

- Cantareața Jennifer Lopez și fostul star ale baseball-ului american, Alex Rodriguez, s-au logodit dupa doi ani de relație. Cei doi au facut anunțul printr-o fotografie postata pe conturile lor de Instagram. In fotografie apar mainile celor doi, pe fundalul unui apus de soare, in care iese in evidența…

- Lady Gaga si Bradley Cooper au reușit sa faca valva in presa internaționala dupa seara de decernare a Premiilor Oscar 2019. Fie este vorba de un talent actoricesc de milioane și o regie bine gandita, fie cei doi chiar ascund ceva in spatele relației stranse de prietenie pe care o afișeaza cu dezinvoltura…