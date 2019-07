Stiri pe aceeasi tema

- Si secretarul general va fi ales la Congres, nu prin CEx, asa cum se pare ca si-ar fi dorit Viorica Dancila. "E o decizie la care, contrar tuturor spuselor din ultimele zile, eu ma asteptam. Cum ma asteptam ca CEx sa nu blocheze functia de secretar general, pentru ca toata lumea era constienta…

- Deputatul USR Cristina Iurișniți critica dur votul dat, miercuri, in Parlamentul Romaniei pentru numirea in funcția de Avocat al Poporului a fostului europarlamentar ALDE Renate Weber, dar și cel pentru numirea lui Marian Neacșu (Pro Romania) in funcția de vicepreședinte ANRE. Aleasa bistrițeanca spune…

- Sute de oameni s-au adunat la casa familiei Șaramat din Baia de Arama, județul Mehedinți, de acolo de unde, azi, zeci de polițiști și mascați, impreuna cu procurorul Maria Pițurca de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, au luat cu forța o fetița de 8 ani, care a fost data spre adopție…

- Senatorii au votat, luni, impotriva solicitarii DNA de ridicare a imunitații in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, pentru a putea incepe urmarirea penala. Votul a fost secret, cu bile. Au fost 71 de voturi impotriva si 38 pentru. Procurorii au anuntat ca presedintele Senatului este acuzat ca ar fi primit…

- Mai mulți protestatari s-au strans vineri dimineața in fața Universitații Al. I. Cuza din Iași, purtand pancarte impotriva fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, actual rector al universitații din Iași.Citește și: Liviu Pleșoianu, POTOP de acuzații: 'Carmen Dan e la DNA dupa ce l-a…

- PNL solicita demisia ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si anunta ca va depune miercuri o plangere penala impotriva acestuia, pe motiv ca reprezentantul MAE „se face vinovat de boicotarea,...

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, spune ca va formula plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, si a celor care au organizat votul in diaspora, spunand ca autoritatile au premeditat sa

- Premierul Viorica Dancila a votat duminica la alegerile europarlamentare pentru „o echipa care sa reprezinte Romania in adevaratul sens al cuvantului, sa nu se poziționeze impotriva Romaniei”. Premierul i-a indemnat pe romani sa iasa la vot in continuare, precizand ca „votul este cel mai democratic…