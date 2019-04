Stiri pe aceeasi tema

- In data de 08.04.2019, ora 08.55 un barbat de 43 ani, a condus un autoturism, pe DJ 228, dinspre DN 22C catre DN 2A si ajungand la km 12 400m, a efectuat manevra de depasire, iar din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabil ud, la revenirea pe banda sa de circulatie a pierdut controlul…

- Accidentul a avut loc la ora 18.39 (19.39, ora Romaniei) in apropierea garii Inverigo (Como), relateaza agentia de presa Adnkronos si cotidianul Corriere della Sera. Un tren care circula pe ruta Milano Cadorna – Asso a intrat pe un segment feroviar cu o singura linie desi semaforul era rosu. Mecanicul…

- Sambata seara, un barbat de 52 ani, din municipiu Motru, judetul Gorj, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67, in localitatea Meriș, judetul Mehedinți, din direcția DTS-MOTRU, la km 36+971 a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune frontala cu un alt autovehicul condus…

- O mașina in care erau cinci persoane s-a rasturnat dupa ce șoferul, o femeie de 51 de ani, din București, a pierdut controlul volanului. Șoferița ar fi incercat sa schimbe banda, dar s-a speriat de un TIR și a tras de volan in incercarea de a reveni pe banda inițiala de deplasare. In acel moment, mașina…

- Doua persoane au murit și trei au fost ranite grav, miercuri seara, pe Drumul Național 14, in zona orașului Dumbraveni, județul Sibiu, dupa impactul dintre trei autoturisme. Traficul rutier este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit primelor informații, in accident au murit o…

- Un accident deosebit de grav a avut loc, in aceasta dimineața, pe un drum din vestul țarii, fiind activat planul roșu de intervenție. Accidentul rutier s-a produs pe DN 6, la ieșire din localitatea Buchin, din județul Caraș-Severin. Potrivit Centrului Info Trafic al Poliției Romane, pe fondul neadaptarii…

- Un barbat de 33 de ani și un baiat de aproape un an au murit, sâmbata, în urma unui accident rutier produs pe traseul M-3, în apropiere de localitatea Bardar, raionul Ialoveni. Accidentul s-a produs la ora 13.25. Solicitata de IPN, ofiterul de presa al Inspectoratului…