- Un muncitor a murit dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, in apropierea fabricii de celuloza si hartie din Drobeta Turnu-Severin, in timp ce sapa o canalizare. Pompierii au intervenit cu cinci echipaje.

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit in noaptea de luni spre marti, dupa ce un tir care transporta apa minerala a fost implicat intr-un accident pe autostrada A1, in apropierea localitatii Traian Vuia, din Timisoara, relateaza Agerpres.

- In cursul acestei nopti, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a intervenit in judet ul Mehedint i, pe raza localita t ii Valea Izvorului, unde sase persoane cu doua autoturisme de teren au ra mas blocate i n pa dure, din cauza za pezii.Pompierii militari, i mpreuna cu voluntari din comuna…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a decedat marți, in timp ce se afla in padure, la taiat de lemne și a fost lovit de un copac. „Un barbat de cca 50 de ani a decedat dupa ce a fost lovit de un copac in padure, pe raza localitații Blandiana. Se pare ca era […]

- Un barbat din Babeni si-a gasit sfarsitul in propria casa. Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au intervenit in noaptea de 17/18 martie a.c, ora 3.05, pentru stingerea unui incendiu la o locuinta in localitatea Babeni. Pentru stingerea acestuia au acționat doua echipaje de stingere cu apa și spuma.…

- Tragedie, astazi, la Cerasu. Un batran in varsta de 84 de ani a fost gasit decedat in podul casei de pompierii care au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in locuinta victimei. Focul a cuprins atat casa si cat si anexele gospodaresti, incendiul manifestandu-se…

- Incendiu vineri noapte in comuna Nicolae Balcescu, județul Bacau. Pompierii chemați sa intervina pentru a stinge focul au facut o descoperire macabra: in una dintre camere se afla trupul spanzurat al unui barbat. „Victima scoasa din casa nu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un elicopter militar de tip HH-60 Pave Hawk s-a prabusit joi in apropiere de localitatea al-Qaim din vestul Irakului, a anuntat un oficial american, precizand ca mai multe persoane de la bordul aparatului si-au pierdut viata, informeaza site-ul postului ABC News.

- Un minor a fost lovit de o masina, in urma cu putin timp, pe o trecere de pietoni din Drobeta Turnu Severin. Accidentul s-a produs in apropierea Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare (RAAN). Vom reveni cu amanunte.

- Un avion de pasageri al unei companii din Bangladesh s a prabusit luni la aterizare pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu, transmit AFP, dpa si BBC News citate de Agerpres.ro. Avionul, operat de compania US Bangla, a iesit de pe pista in timpul aterizarii si a luat foc. Pompierii se lupta…

- Tragedie aviatica : Un avion s-a prabușit la aterizare. 67 de persoane se aflau la bord ”Am recuperat cadavre si persoane ranite”.FOTO Un avion de pasageri al unei companii din Bangladesh s-a prabusit luni la aterizare pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu, transmit AFP, dpa si BBC News, potrivit…

- Asociatia Fostilor Detinuti Politic, filiala Mehedinti, a organizat vineri, 9 martie 2018, la Drobeta Turnu Severin, un ceremonial de comemorare a tuturor luptatorilor anticomunisti din Romania. Ceremonia din ziua praznuirii celor 40 de Sfinti Mucenici din Sevastia Armeniei a inceput cu o slujba de…

- Un barbat din Galati a fost gasit carbonizat de catre pompieri, dupa ce casa in care locuia a luat foc, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Potrivit sursei citate, un imobil situat in zona veche a municipiului Galati a luat foc,…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din satul Pietrosu, comuna Costesti, a murit vineri seara carbonizat, dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari. Doua autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau au ajuns la locul anunțat, printr-un apel al unor vecini la 112, unde au gasit…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din satul Pietrosu, comuna Costesti, a murit vineri seara carbonizat dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari. "Apelul la 112 a fost efectuat de un vecin care a vazut casa in flacari. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma. In momentul…

- Zi de foc pentru pompierii prahoveni. Acestia au intervenit in mai multe puncte din judet. Ultimul dintre ele s-a petrecut cu putin timp inainte la Busteni. Mai precis in cartierul Poiana Tapului. Cosul de fum al unei locuinte a luat foc. La sosirea pompierilor, in dormitorul casei a…

- Politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Drobeta-Turnu Severin efectueaza cercetari fata de un tanar din Mehedinti, banuit ca ar fi indus in eroare un barbat din aceeasi localitate, prin folosirea fara drept a calitatii de functionar public.

- Unul dintre cei mai batrani copaci din Tara Galilor, un stejar care a fost probabil plantat acum 1.000 de ani pentru a marca o frontiera in timpul regelui Offa, s-a prabusit, informeaza BBC. Stejarul a fost vazut cazut la pamant pe campul din apropierea orasului Welshpool de catre un barbat numit "vanatorul…

- In urma unei sesizari, jandarmii mehedințeni au depistat zilele trecute un barbat care forțase portiera unui autoturism parcat in zona Autogarii din municipiul Drobeta Turnu Severin. Pana la sosirea jandarmilor, severineanul de 57 ani, reușise sa sustraga o trusa de ...

- Un incendiu, soldat cu moartea unui barbat de 70 de ani, a avut loc la o baraca improvizata de pe strada Marginașa, din Cluj-Napoca.”Ca urmare a solicitarii primite, în cusul serii trecute, pentru stingerea incendiului izbucnit la o baraca improvizata pe str. Marginașa, din…

- Pentru Silviu Biris, Valentine’s Day are o semnificație aparte. Actorul a divorțat, dar iși amintește cu nostalgie despre momentul in care, pe o partie din Predeal, a facut prima și unica sa cerere in casatorie. Actorul s-a desparțit de soția sa, anul trecut, deși mariajul lor parea ca merge foarte…

- Pompierii au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o locuința de pe strada Republicii, nr. 14. Un barbat in varsta de 60 de ani care se afla in locuința a decedat, potrivit reprezentanților ISU Brașov. Incendiul a fost localizat iar pompierii…

- Polițiștii Biroului Rutier din Drobeta Turnu Severin au efectuat, ieri dupa amiaza, semnalul regulamentar de oprire al unui autoturismului, moment in care conducatorul acestuia nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, fapt pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia. Ajuns la intersecția ...

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineata, la doua vagoane de tren dezafectate aflate in Gara de Nord din Timisoara, interventia pompierilor durand aproximativ doua ore si jumatate. Pompierii au gasit un om carbonizat, iar un altul cu arsuri grave, care a fost transportat la spital, informeaza…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim.Citeste si: Ministrul Muncii IESE LA RAMPA…

- Exemplu de eroism si dragoste pentru animale. A dovedit-o un barbat din Rusia care a salvat un caine, riscandu-și propria viața. Patrupedul a nimerit sub gheata unui lac si scancea atat de tare, incat acesta a sarit sa-l salveze.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa in Campina, strada Victor Babes. Potrivit ISU Prahova, arde un obiect de mobilier dintr o camera. Din pacate pompierii au gasit…

- Circulatia feroviara a fost reluata, joi seara, pe Magistrala 900, intre Valea Alba si Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, dupa aproape 17 ore de cand patru vagoane ale unui tren privat care transporta motorina au deraiat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un echipaj de pompieri militari a fost solicitat azi pentru a interveni in cazul unui barbat care ar fi cazut intr-o fantana. Pompierii au scos la suprafața trupul neinsuflețit al acestuia.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a convocat joi, 1 februarie 2018, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența Restrans. Trei vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat si unul s-a rasturnat pe calea ferata intre Valea Alba și Simian, județul Mehedinți. Trenul avea 20 de vagoane…

- Polițiștii Biroului Ordine Publica din Drobeta Turnu Severin au oprit, azi noapte, pentru control, pe strada Gheorghe Șincai din municipiu, un autoturism, condus de o tanara in varsta de 25 de ani din aceeași localitate. Procedand la verificarea acesteia in ...

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mehedinti au actionat in weekendul trecut pentru depistarea comerciantilor care incalca legea. Potrivit unui comunicat al IPJ Mehedinti, intr-un targ din municipiul Drobeta Turnu Severin au identificat un barbat de 43 de ani, ...

- O persoana a decedat, iar o alta a fost adusa in coma la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul Sfantul Spiridon. Accidentul s-a produs pe fondul unei intoxicatii cu monoxid de carbon sau cu gaz metan. Politia efectueaza cercetari in acest caz.

- Un copil de 14 ani a fost lovit de un autobuz, luni dupa-amiaza, pe trecerea de pietoni de la intersectia strazilor Crisan si Pacii din Drobeta Turnu Severin. Baiatul a fost ranit usor. Potrivit IPJ Mehedinti, soferul autobuzului, un barbat ...

- Potrivit primelor informatii, accidentul s-a produs dupa ce soferul masinii nu ar fi acordat prioritate unui TIR pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin. "Accidentul produs intre autoturism si un autotren s-a soldat cu trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator.…

- Pompierii intervin, vineri, pentru scoaterea unui barbat ce a cazut intr-un put adanc de circa 12 metri, aflat in apropierea ecluzei Dunare - Marea Neagra din localitatea Ovidiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Conform purtatorului de cuvant al ISU 'Dobrogea',…

- Echipaje ale ISU Dobrogea și ale Serviciului Județean de Ambulanța intervin pentru salvarea unui barbat cazut intr-un puț adanc de aproximativ 15 metri, in Ovidiu. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați in aceasta dimineața…

- Trei echipaje cu trei autospeciale cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Campulung au intervenit in localitatea Mioarele, sat Cocenești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa. Pe timpul misiunii de stingere, echipajele de pompieri au gasit, in interior,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, care joi au intervenit pentru stingerea unui incendiu in localitatea Mioarele, au descoperit in casa in flacari, in timpul interventiei, un barbat cu gatul taiat, scrie digi24.ro.

- Statia de Pompieri Vanju Mare intervine in aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta parasita din satul Gemeni, comuna Dirvari. Pompierii vor face cercetari pentru a stabili cauza incendiului.

- "In jurul orei 20,00, prin apel 112 a fost sesizat un incendiu pe sos. Colentina, sector 2. La fata locului s-au deplasat echipe de pompieri si politisti ai Sectiei 7. Au fost evacuati mai multi locatari, iar dupa stingerea incendiului, in apartament a fost gasit cadavrul carbonizat al unui barbat",…

- Pompierii mehedinteni vor asigura maine, incepand cu ora 11.00, desfasurarea in bune conditii a ceremonialelor religioase de sfintire a apei fluviului Dunarea, ce vor fi organizate in localitatile: Drobeta Turnu Severin, Orsova, Simian si Gruia. Echipaje de pompieri din cadrul ...

- In noaptea dintre ani, pompierii din Bucuresti au fost solicitati pentru stingerea a 25 de incendii, iar o persoana a decedat, in urma unei deflagratii provocata de o soba impovizata, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF).

- O bubuitura puternica s-a auzit in aceasta dupa-amiaza in zona combinatului siderurgic galatean. De fapt, sursa era la Electrocentrale (CET) Galati, societate aflata pe platforma combinatului. Masini de pompieri si ambulante dar si masina pentru victime multiple au ajuns imediat la Electrocentrale.…

- Poliția orașului Strehaia a fost sesizata la data de 22 decembrie a.c. de catre un barbat de 59 de ani din orașul Strehaia, județul Mehedinți, despre faptul ca, in noaptea de 19/20 decembrie a.c., a fost talharit de catre un tanar de 26 de ani, din aceeași localitate. Cu ocazia cercetarilor efectuate…