Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc pe DN1 in localitatea Capușu la intersecție spre Aghireșu (județul Cluj).Citește și: ULTIMA ORA Cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter, in judetul Buzau Un microbuz cu 10 persoane a ieșit de pe partea carosabila.Știre in curs de actualizare.…

- Patru oameni au fost raniti in urma unui accident rutier produs marti pe DN 65, in localitatea Albota, circulatia fiind blocata pe ambele sensuri. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a anuntat ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme si un autocamion, relateaza Agerpres.Citește…

- Un barbat de 48 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce a pierdut controlul directiei, pe fondul consumului de alcool, si a acrosat cu masina un alt autovehicul care circula regulamentar din sens opus.

- Un microbuz in care erau șapte romani a fost implicat intr-un accident in Belgia. Mașina lor a fost izbita de un șofer baut, care a adormit la volan, pe autostrada E314. Romanii se intorceau acasa, din Marea Britanie. In apropiere de localitatea Holsbeek, in jurul orei locale 06:45, microbuzul lor a…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 22 la trecerea la nivel cu calea ferata din zona localitatii Tariverde. Potrivit IPJ Constanta, in data de 11.03.2019, ora 10:30, un barbat de 50 ani, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, rezultat test alcooltest 0,86 mg l alcool pur in aerul…

- Un barbat, in varsta de 37 de ani, este cercetat penal, dupa ce a provocat un accident rutier fiinb baut la volan. Ieri, 21 februarie, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca pe raza comunei Platonesti s-a produs un eveniment rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale.

- Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata dupa ce s-a rasturnat cu masina pe care o conducea pe un drum judetean, in localitatea galateana Schela. Alti trei tineri au ajuns la spital cu diverse traumatisme.

- Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a fost implicat intr un accident rutier soldat cu pagube materiale pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor Politiei Locale Constanta, la data de 17.02.2019, in timpul derularii unei actiuni specifice privind siguranta…