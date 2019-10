Mehedinţi: O barcă în care se aflau 20 de copii s-a răsturnat în Dunăre, în timpul unei competiţii sportive O barca in care se aflau 20 de copii, care au participat, duminica, la Orsova, la o competitie sportiva pe Dunare, s-a rasturnat, pentru salvarea acestora intervenind doua echipaje ale pompierilor si politistilor de frontiera.



"Doua echipaje de pompieri si politisti de frontiera, cu doua ambarcatiuni, au fost prezente la acest festival pentru asigurarea zonei si au intervenit de urgenta pentru salvarea a 20 de copii, dupa ce barca in care acestia se aflau s-a rasturnat. Cu totii au fost adusi in siguranta la mal. Un singur copil a primit ingrijiri medicale de la echipajul SMURD, deoarece… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

