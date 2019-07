Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale au identificat in data de 29 mai a.c. doi tineri, de 18 respectiv 16 ani, ambii din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, banuiti de furt calificat.

- Polițiștii Secției 2 Rurala Șimian au depistat, azi noapte, un tanar de 38 de ani, din municipiul Slatina, județul Olt, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN6, in comuna Șimian, județul Mehedinți, sub influenta bauturilor alcoolice. Fiind testat cu ...

- Politisti din cadrul Secției 5 Politie Rurala Rovinari au depistat marți in flagrant delict doi barbati, unul de 41 de ani, din Urdari si altul de 29 de ani, din comuna Corcova, judetul Mehedinti, in timp ce transportau cu un autoturism,...

- Doua persoane care efectuau lucrari in satul Burila Mica din judetul Mehedinti au fost surprinse, luni dupa-amiaza, sub un mal pamant, una dintre ele fiind inconstienta, informeaza Agerpres.Citește și: Moarte tragica pentru un copil de trei ani: a decedat dupa ce a cazut in fosa septica din…

- In ultimele 24 de ore, echipajele de politie rutiera din Mehedinti au desfasurat activitati specifice pe principalele artere intens circulate, in vederea fluidizarii circulației si prevenirii blocajelor, in special la orele de varf cand se inregistreaza o crestere semnificativa a ...

- Doi barbati au fost raniti, luni, 8 aprilie, in timpul unui accident care a avut loc pe DN 67A, la kilometrul 16+600 m, in afara localitații Croica, judetul Mehedinti. Potrivit politistilor, un barbat de 45 ani, din comuna Corcova, județul ...

- In urma unei actiuni desfasurata de politistii Posturilor de Politie Brosteni si Corcova, a fost depistat un barbat din comuna Brosteni, urmarit la nivel international de autoritatile francize. Pe numele sau, la sfarsitul anului 2018, fusese emis un mandat de arestare.

- In urma unei acțiuni desfașurata luni, 1 aprilie, de polițiștii Posturilor de Poliție Broșteni și Corcova, a fost depistat un barbat din comuna Broșteni, urmarit la nivel internațional de autoritațile franceze. Pe numele sau, la sfarșitul anului 2018, fusese emis ...