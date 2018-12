Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Ordine Publica al Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin au depistat in weekend pe raza municipiului un barbat de 37 ani, din Drobeta Turnu Severin, care avea asupra sa un numar de 120 bucați materiale pirotehnice (petarde). In ...

- Politistii din Brașov efectueaza 11 perchezitii domiciliare și pun in aplicare șase mandate de aducere a unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei prin evaziune fiscala. La data de 5 decembrie 2018 politistii de investigarea criminalitații economice din cadrul …

- Politia Capitalei efectueaza, miercuri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 27 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Olt, Mehedinti si Valcea, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani…

- Potrivit unor surse ale "Ziarul de Iasi", patru persoane ar fi fost retinute, printre acestea si Claudiu Morosanu, fratele sportivului Catalin Morosanu – consilier judetean PNL. Vom reveni cu amanunte.

- Unic in lume, “Podul lui Dumnezeu” este un pod natural. Cu o lungime de 30 m lungime si 22 inalțime, podul natural din Romania este al doilea din Europa ca marime. Impresionant este faptul ca este singurul pod pe care se poate circula cu mașina. Minunea se afla in centrul localitații Ponoare, fiind…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au propus trimiterea in judecata a unui barbat de 52 ani, banuit de savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala in forma continuata, constand in aceea ca, in perioada februarie-septembrie 2010, in calitate de administrator ...

- In urma perchezițiilor efectuate, marți, de catre polițiștii clujeni, impreuna cu inspectorii fiscali germani, au fost identificați 35 de suspecți. Aceștia au fost audiați de catre organele de poliție, fiind cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala sub forma autoratului și a complicitații.…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza 26 de perchezitii, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Arges si Prahova, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000 de lei, prin evaziune…