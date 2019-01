Meghan Markle va ramane in istoria familiei regale. Nu s-a mai intamplat acest lucru de 589 de ani

Meghan Markle ar fi insarcinata cu gemeni, anunța revista americana National Enquirer și publicația New Idea. Ducesa de Sussex va ramane in istoria casei regale britanice. Pe langa faptul ca este primul membru cu origini afro-americane, ea va mai deține un record. Meghan va aduce pe lume primul set de gemeni in familia regala din ultimii 589 de ani. Soția prințului Harry a dezvaluit recent la cea mai recenta apariție in public ca este insarcinata in șase luni, urmand sa nasca la sfarșitul lunii aprilie sau inceputul lunii mai. Insa, burtica ei este destul de proeminenta și oamenii se așteptau…