Stiri pe aceeasi tema

- Logodnica printului Harry, americanca Meghan Markle, a participat luni la primul sau angajament oficial impreuna cu Regina Elisabeta a Marii Britanii, de cand cuplul si-au anuntat logodna anul trecut, relateaza Reuters .

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…

- Odata logodita cu Printul Harry, fosta actrita primește la pachet o lunga lista cu reguli ce tin de eticheta regala. E mult de munca cu Meghan! Americanca de 36 de ani vine dintr-o lume in care era incurajata sa se exprime cat mai liber cu putința. Dar oricat de ridicole și invechite i-ar parea aceste…

- Chiar daca include reguli demodate și fara sens in zilele noastre. Astfel, gravidele regale sau regalitațile proaspat devenite mamici sunt inștiințate cu privire la ce au de facut și cand, iar ele respecta, fara ezitare, obiceiurile Casei Regale. [citeste si] Imaginea e totul, informeaza…

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Miki Borviz, fosta concurenta a emisiunii Mireasa pentru fiul meu, i-a transmis mamei sale un mesaj emotionant cu ocazia zilei de 8 Martie. Aceasta a marturisit faptul ca tine foarte mult la ea.

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Castigatoarea premiului Oscar pentru cea mai buna actrita in 2018, Frances McDormand a tinut un discurs feminist extrem de puternic si si-a emotionat colegele de sala. La finalul discursului, Frances McDormand le-a rugat pe toate femeile nominalizate la gala cu numarul 90 a premiilor Oscar sa se ridice…

- Incredibil, nu-i așa? Nici macar nu știam ca cineva a incercat sa omoare suveranul Marii Britanii! Dar s-a intamplat. Conform unor documente care au fost desecretizate zilele acestea. Dar cine a pus in pericol viața Reginei și cum s-a incheiat intregul incident? Intreaga presa internaționala vuiește…

- Trupa britanica Spice Girls va canta la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit contactmusic.com. Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a confirmat, indirect, in timpul emisiunii ‘The Real’, marti, ca ea si colegele sale de trupa au fost…

- Kate Middleton continua sa incalce protocolul regal. Ducesa de Cambridge a reușit inca o data sa o infurie pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii dupa ce și-a facut un tatuaj pe mana dreapta. Fiind insarcinata cu al treilea copil, Kate a optat pentru tehnica henna, care nu ii pune in pericol sarcina.…

- Imagini impresionante surprinse la Craiova. Un cațel care a ramas blocat intr-un tub de ciment, lung de opt metri, a fost salvat de pompieri. Animalul, alaturi de fratele sau, ar fi fost abandonați de stapan. Unul dintre ei, mai puțin norocos, a fost calcat de mașina.

- Marți dimineața, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au vizitat Edinburgh-ul, ca parte a turneului lor in Scoția. Este prima vizita oficiala a lui Meghan pe aceste meleaguri, iar simpatizanții regali s-au prezentat in numar mare pentru a o intilni. Meghan Markle și Prințul Harry au fost intimpinați…

- Mihalea Buzarnescu a declarat, miercuri, dupa prima ei victorie in fata unei jucatoare din Top 10 WTA, Jelena Ostaneko, la prima ei participare la o competitie de categorie Premier 5, ca este foarte emotionata si ca nu se astepta la ascensiunea avuta in ultima perioada."Este un moment foarte…

- Televiziunea americana Lifetime a anuntat numele actorilor care ii vor interpreta pe Meghan Markle si printul Harry intr-o productie cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“.

- Editura Humanitas Fiction lanseaza miercuri, 7 februarie, ora 19.00 la Libraria Humanitas de la Cișmigiu (Bld. Regina Elisabeta nr.38) romanul Dincolo de iarna de Isabel Allende, recent aparut la Editura Humanitas Fiction, in traducerea Corneliei Radulescu

- E tensiune la Casa Regala. Iubita Prințului Harry, actrița Meghan Markle, se gandește serios la renunțarea la casatoria cu iubitul ei. Logodnica Prințului Harry trece prin momente delicate deoarece tanara nu se poate acomoda cu viața din familia regala.Actrița in varsta de 36 de ani nu mai suporta protocolul…

- Ultima apariție TV a Stelei Popescu. Actrița care s-a stins din viața la finalul anului trecut a putut fi vazuta aseara, la emisiunea „Guess My Age – Ghicește-mi varsta” cu Dan Negru, pe Antena 1. Emisiunea a fost filmata cu cateva zile inainte de dispariția artistei. „Am filmat ediția in care Stela…

- Prințul Harry este foarte afectat de absența mamei sale. El cinstește atât de mult memoria Prințesei Diana, încât a dus-o pe Meghan Markle la mormântul ei înainte de a o cere în casatorie. Calatoria la Althorp, unde este înhumata Prințesa Diana, a…

- Printul Harry se va casatori in curand cu frumoasa Meghan Markle. Inainte de a face pasul cel mare, fiul cel mic al Printului Charles si-a dus logodnica la mormantul mamei sale. Cei doi au fost la Althorp, unde este inhumata Prințesa Diana, in luna noiembrie a anului trecut.

- Simona Halep a ajuns astazi in țara dupa aventura de doua saptamani de la Melbourne (detalii, aici) La plecarea din Australia, Darren Cahill, antrenorul australian al Simonei Halep, a postat o fotografie pe Instagram cu Simona și mama sa, mergand impreuna pe o strada din Melbourne. "Cea mai puternica…

- Cum a sfarsit mariajul lor, stim cu totii. Dar cum a fost cererea in casatorie? A ingenunchiat sau nu Charles? A lacrimat Diana? Ei bine, daca si voi sunteti curiosi, iata ce s-a intamplat, de fapt, atunci cand Printul Charles si viitoarea Printesa Diana s-au logodit!

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are legat de Neagu Djuvara, alaturi de o fotografie in care apare impreuna cu istoricul care a decedat joi.

- Nu știm daca, dupa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, o sa mai reușeasca cineva din familia regala britanica sa mai starneasca același interes din partea publicului, așa ca orice alt eveniment de genul asta va trece, cu siguranța, pe plan secundar. Cu toate acestea este cat se poate de adevarat:…

- Sambata, 20 ianuarie, s-au implinit patru ani de cand pilotul Adrian Iovan si studenta Aura Ion si-au pierdut viata in accidentul aviatic din Muntii Apuseni, iar Romanita Iovan, impreuna cu fiul lor, Albert, si alti prieteni au urcat pe munte, ca in fiecare an, ca sa-i pomeneasca.

- Pâna în 1917, Familia Regala din Marea Britanie nu a folosit deloc nume de familie. Era folosit doar numele dinastiei, precum Casa Tudor sau Casa York, pâna când Regele George al V-lea a decis sa schimbe aceasta tradiție. Inițial, Regele George facea parte din Casa…

- De ce nu poarta Meghan Marlke tiara, precum Kate Middleton inaintea nuntii Toata lumea isi doreste sa o vada pe Meghan Markle purtand tiara, asa cum se intampla cu Printesa Diana si cu Kate Middleton. Actrita americana nu si-a facut aparitia pana acum cu acest tip de accesoriu si se pare ca nu o va…

- Catrinel Sandu a transmis cel mai emoționat mesaj dupa ce a anunțat divorțul de jucatorul de tenis Gabriel Trifu. La sfarșitul anului trecut, vedeta de televiziune Catrinel Sandu șoca pe toata lumea cu anunțul separarii de fostul jucator de tenis Gabriel Trifu , impreuna cu care are doua fetițe. Catrinel…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au vorbit despre egalitatea de gen intr-o vizita la un post de radio din Brixton, Londra, aceasta fiind prima iesire oficiala din acest an a cuplului.

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Zara Tindall, nepoata reginei Elisabeta a II-a, este insarcinata. Fata printesei Ana este casatorita cu fostul jucator de rugby Mike Tindall, alaturi de care mai are un copil, informeaza știrile ProTv. Zara, in varsta de 36 de ani, va naste la vara. In aprilie, Kate va aduce pe lume al treilea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a descris o plimbare "ingrozitoare" cu trasura ce a avut loc cu ocazia ceremoniilor dedicate incoronarii sale, in 1953, plangandu-se de confortul redus al acelui mijloc de transport, in una dintre rarele aparitii televizate ale sale, potrivit unor fragmente difuzate…

- Dupa ce se va casatori cu Prințul Harry, viața lui Meghan Markle va lua o alta turnura. Actrița nu se va mai bucura de libertatea pe care o avea,inainte de a-l intalni pe Harry. O libertate fara reguli stricte sau constrangeri. Prințul Harry s-a implicat intotdeauna in proiectele umanitare, lucru inspirat…

- Denisa Moga, o tanara din Sebeș, județul Alba, debuteaza, la nici 17 ani, cu piesa „Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant extras din viața artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat pe 22 decembrie, alaturi de Cat Music. „Cu toții trecem, la un moment dat, prin perioada aceea de tranziție,…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Actritei îi vor fi interzise o serie de activitati care pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din comun. Meghan Markle are un cont de Instagram în care selfie-urile…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor sa arate lumii ca nu profita de statutul lor privilegiat de cuplu regal. Și cel mai recent act de acest fel a fost faptul ca cei doi au ales sa zboare spre destinația lor de vecanța de Anul Nou la clasa economy a unui curse de linie, avand locuri chiar…

- Omul Anului 2017 la Radio Romania International Marea jucatoare româna de tenis Simona Halep, devenita numarul 1 mondial, a fost desemnata "Omul Anului 2017 la RRI", în cadrul traditionalei anchete de opinie lansate printre ascultatorii si utilizatorii de Internet din lume ai…

- Nici bine n-a intrat in familia regala, ca Meghan Markle produce un scandal monstruos la Palat. Dupa ce a luat masa cu Regina Elisabeta, de Craciun, incalcandu-se de dragul ei o tradiție veche de sute de ani, Meghan se afla acum intre noua ei familie și vechea ei familie, care, se pare, au ajuns la…

- Cantareața Rihanna i-a adus un omagiu verișorului ei, alaturi de care și-a petrecut Craciunul, și care a fost impușcat mortal in urma cu o zi. Cantareața, care s-a aflat acasa, in Barbados, de sarbatori, cere sa se puna capat violenței cu arme, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Instagram.

- Regina Elisabeta a II-a a adus un omagiu in mesajul ei traditional de Craciun, difuzat luni de posturile de televiziune britanice la ora locala 15.00 (17.00 ora Romaniei, n.r.), victimelor atacurilor teroriste comise in Marea Britanie in 2017, sotului ei - printul Philip, care s-a retras din viata publica…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Moment emoționant... Este primul Craciun pentru familia Stelei Popescu fara marea actrita. Iar dintre colegii ei de breasla, Alexandru Arsinel simte cel mai tare durerea lasata in urma de dispariția celei care a scris istorie in teatrul romanesc. Actorul a asternut pe o hartie cateva ganduri pentru…

- Meghan Markle este distrusa dupa ce cainele ei salvat, Guy, și-a rupt doua picioare. Actrița trece printr-o perioada delicata chiar inainte de a-și petrece Craciunul cu membrii familiei regale britanice. Beagle-ul a fost ranit la scurt timp dupa anunțul logodnei dintre actrița și Prințul Harry. Guy…

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…

- Aflat alaturi de Radio Zu, in Piata Universitatii, Connect-R a transmis un mesaj emotionant publicului. Iubitul cantaret vorbeste despre inlaturarea rasismului, intrucat si romii sunt tot oameni.

- Aseara, dupa incheierea ceremonialului militar si religios prilejuit de funerariile MS Regele Mihai I al Romaniei, presedintele Klaus Iohannis, a postat, pe pagina sa oficiala de Facebook, un mseaj emotionant: "Cu profund regret, am condus astazi pe ultimul drum un veritabil om de stat, Regele Mihai…

- In urma cu putin timp s a inchiat ceremonialul de inmormantare a MS Regele Mihai in necropola bisericii de la Curtea de Arges.Familia Regala si a dorit o necropola noua deoarece vechea biserica de la Curtea de Arges nu mai putea adaposti si alte morminte. Printre altii, acolo odihnesc: Neagoe Basarb,…

- Acum ca s-a mutat in Londra, iar prietenii ei au ramas fie in Toronto, fie in Los Angeles, Meghan Markle are nevoie cu disperare de prieteni noi. Ei bine, potrivit unei surse, fosta actrița s-a apropiat, recent, de Victoria Beckham. Meghan s-a imprietenit cu Victoria Beckham Deși o sa aiba agenda plina…

- Inaintea ei au fost Kate Middleton, Camilla Parker-Bowles și chiar Diana Spencer. Niciuna dintre cele trei, insa, nu a avut parte de un asemenea ”favor” din partea Reginei Elibeta a II-a. Ei bine, anul acesta, monarhul britanic s-a hotarat sa rupa o tradiție de zeci de ani de dragul logodnicei Prințului…

- Proaspat logodita cu Prințul Harry, actrița Meghan Markle va petrece Craciunul cu Regina Elisabata a II-a și alți membri ai Familiei Regale. Anunțul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii, tradiționala adunare urmand sa aiba loc la Sandringham. La eveniment urmeaza sa participe și Ducele și Ducesa…