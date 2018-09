Stiri pe aceeasi tema

- Sunt mai tot timpul pe drum, indeplinindu-si responsabilitatile regale in orice colt de lume, iar confortul lor, in calatoriile oficiale sau personale, este esential. La ce apeleaza Ducesa de Cambridge si Ducesa de Sussex pentru a-si mentine starea de bine chiar si atunci cand sunt in deplasare? Din…

- }n ultimul timp, foarte multE lume a vorbit despre faptul cE Meghan Markle "i prin:ul Harry urmeazE sE devinE pErin:i. Chiar dacE Ducesa de Sussex a ~mascat acest lucru, am pus mana pe cateva fotografii care vorbesc de la sine!

- Nu, n-ați vazut greșit, Ducesa de Sussex iși clampanește pantofii supradimensionați aproape oriunde are drum de facut. Și acest obicei ciudat, de-a purta incalțari mai mari decat marimea ei, il pastreaza inca de pe vremea cand iși facea veacul prin Hollywood. Iata de ce! OK, are niște piciorușe delicate…

- De cand a devenit soția prințului Harry, Meghan Markle a intrat sub lupa criticilor de moda. Ducesa de Sussex a devenit un fashion icon și multe persoane ii urmaresc cu interes aparițiile publice. Iar vizita fostei actrițe in Irlanda i-a impresionat pe fanii ei. Meghan Markle a purtat patru ținute diferite…