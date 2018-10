Meghan Markle si Printul Harry vor deveni parinti in primavara anului 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea momentului pentru milioane de britanici! Anunțul a fost facut facut in cursul zilei de luni și mesajul a facut rapid inconjurul lumii. Ce au anunțat Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, la cinci luni de la nunta?

- Ziua de azi a fost una plina de insemnatate pentru noul cuplu regal, respectiv Meghan Markle și Prințul Harry. Ducii de Sussex au gazduit familiile victimelor din incendiul Grenfell, chiar in curtea Palatului...

- Prințul Harry și Meghan Markle s-au confesat deja ca iși doresc sa aiba copii. Iar expertul regal Katie Nicholl, autoarea volumului „Harry: Life, Loss, and Love" a dezvaluit ce planuri au Ducii de Sussex in aceasta privința, scrie tabu.ro.

- Desi se afla in vacanta si au incercat sa se tina cat mai departe de ochii presei, Meghan Markle si Printul Harry, care recent au implinit trei luni de la nunta, apar zilnic in tabloide si nu numai. Dupa ce s-au intors din sejurul petrecut in Italia alaturi de Amal si George Clooney, Ducii de Sussex…

- Meghan Markle și Prințul Harry au fost oaspeții lui George Clooney, la sfarșitul saptamanii trecute, la reședința sa din Italia, aflat pe malul lacului Como. Starul hollywoodian in varsta de 57 de ani si sotia acestuia, avocata pentru drepturile omului, Amal Clooney, i-au invitat pe Ducii de Sussex…

- Joi, la Sentebale Polo Cup, Printul Harry si Meghan Markle le-au oferit fanilori prezenti un moment inedit: s-au sarutat in public, ignorand astfel regulile nescrise ale Reginei Elisabeta. Gestul este unul rarisim sau chiar singular, deoarece niciun alt cuplu regal nu a mai fost fotografiat in astfel…