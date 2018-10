Meghan Markle si Printul Harry s-au intalnit cu fosta lui iubita, Jenna Coleman. Momentul a fost stanjenitor

Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, ducesa de Sussex, susține publicarea unei carți de bucate care va ajuta victimele incendiului de la turnul Grenfell din Londra. Acesta este primul proiect solo al lui Meghan ca membru al familiei regale, scrie Daily Mail. Fosta actrița, in varsta de 37 de ani, a scris prefața unei carți…

- Prințul Harry și Meghan Markle s-au confesat deja ca iși doresc sa aiba copii. Iar expertul regal Katie Nicholl, autoarea volumului „Harry: Life, Loss, and Love" a dezvaluit ce planuri au Ducii de Sussex in aceasta privința, scrie tabu.ro.

- Prințul Harry și Meghan Markle s-au confesat deja ca își doresc sa aiba copii. Iar expertul regal Katie Nicholl, autoarea volumului &"Harry: Life, Loss, and Love&" a dezvaluit ce planuri au Ducii de Sussex în aceasta privința.

- Prințul Harry și Meghan Markle s-au confesat deja ca iși doresc sa aiba copii. Iar expertul regal Katie Nicholl, autoarea volumului „Harry: Life, Loss, and Love” a dezvaluit ce planuri au Ducii de Sussex in aceasta privința. „Sursele mele spun ca prințul Harry, in mod deosebit, a fost foarte dornic…

- Lunile de dupa nunta sunt presarate cu dragoste și pasiune pentru Meghan și Harry! Deși s-au intors in atenția publica, mergand la tot soiul de evenimente oficiale, Ducii de Sussex sunt, inca, in spiritul lunii de miere. Meghan și Harry, in cadrul oficial de la vizionarea piesei Hamilton Serile trecute,…

- In primavara acestui an, Harry a renuntat la burlacie si s-a casatorit cu actrita Meghan Markle, care astfel a devenit Ducesa de Sussex. Desi toata lumea stie ca membrii familiei regale trebuie sa ii ceara acordul Reginei pentru a se casatori, nepotul ei a cerut binecuvantarea in alta parte! Dupa cum…