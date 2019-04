Meghan Markle și Prințul Harry s-ar putea muta o perioada mai lunga in Africa dupa nașterea primului lor copil, așteptata la finalul lunii aprilie, potrivit unor surse care au vorbit cu jurnaliștii de la The Sunday Times. Cuplul regal ar putea sa se mute in strainatate, cel mai probabil in Africa, timp de doi sau trei ani, ca parte a unui rol internațional important, informeaza CNN. Potrivit sursei care a vorbit cu presa britanica, de toate detaliile plecarii se ocupa Sir David Manning, fostul ambasador al Marii Britanii in SUA, si Lord Geidt, fostul secretar al Reginei. Discutiile sunt in stadiu…