Meghan Markle și Prințul Harry au pornit in turneul regal in Africa de Sud. Ducesa va participa la turneu timp de 10 zile, alaturi de fiul ei, Archie Harrison. Meghan a purtat o rochie neagra cu printuri, care a scos in evidența faptul ca ducesa de Sussex nu a reușit sa revina la formele de dinainte de naștere, spre deosebire de cumnata sa, Kate, care are o silueta de invidiat dupa ce a adus pe lume trei copii. Ținuta aleasa de soția Prințului Harry in prima zi in Cape Town nu a avantajat-o deloc. Mai mult aceasta pare ca a pierdut lupta cu kilogramele. Meghan a devenit mama pe 6 mai 2019, iar…