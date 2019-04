Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa Meghan de Sussex, sotia printului Harry al Marii Britanii, a intrat oficial in concediu prenatal si nu va mai participa la niciun eveniment oficial pana dupa nasterea copilului, potrivit public.fr.

- Helen Mirren a caștigat un Oscar pentru interpretarea de excepție a reginei Elisabeta a II-a din The Queen. Actrița și-a aratat admirația pentru Familia Regala britanica in emisiunea Good Morning Britain, unde a fost prezenta in calitate de ambasador al organizației caritabile inființata de prințul…

- Meghan Markle a fost surprinsa in Belfast, mai demult, cu fire de par alb. Dar admiratorii regali au comentat ca acestea au disparut! Un specialist a dezvaluit ca ducesa de Sussex folosește un truc isteț pentru a le ascunde pentru ca nu mai are voie sa se vopseasca pe perioada sarcinii. Soția prințului…

- Meghan Markle a confirmat luni ca este insarcinata in șase luni și urmeaza sa nasca in luna aprilie. Ducii de Sussex s-au aflat in prima lor vizita din acest an, in Birkenhead. Meghan a purtat o rochie purpurie, care-i scotea in evidența rotunjimile de graviduța, și o haina roșie cu pantofi de aceeași…

- Denisa Nechifor, fosta partenera de viața a lui Adrian Cristea, a fost victima hackerilor, care au lasat-o fara contul de Instagram. Denisa Nechifor s-a trezit ca nu mai are cont pe Instagram. Contul sau a fost spart de hackeri. Hackerii nu doar ca i-au spart contul, dar au și trimis mesaje prin care…