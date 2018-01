Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle și-a inchis toate conturile de pe rețelele de socializare. Palatul Kensington a confirmat acest lucru, in timp ce actrița americana a avut primul angajament oficial din acest an, alaturi de logodnicul ei, prințul Harry, relateaza BBC News. Meghan Markle a renunțat la Instagram, unde avea…

- Victor Valdes, 35 de ani, și-a șters toate pozele și mesajele de pe conturile de socializare, punand capat carierei. Portarul nu și-a mai gasit echipa din vara, dupa desparțirea de Middlesbrough. Unul dintre cei mai mari portari ai Barcelonei și-a pus manușile in colecția cu amintiri. Și-a șters toate…

- Fiecare mama este de parere ca are cei mai frumosi copii din lume, dar pentru o mama din California, acest lucru chiar pare sa fie adevarat. Jaqi Clements le-a facut un cont de Instagram fetitelor ei, Leth Rose si Ava Marie, iar acele cele doua micute au peste 193,000 urmaritori.

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…

- Cel mai greu lucru este sa intuiesti cum va fi anul 2018. Ce se va intampla stimS vor continua certurile. Care vor fi consecintele? Nu stim. Cert este ca se poate intampla orice. Cu conditia ca Liviu Dragnea sa fie scos de la conducerea PSD. Daca la carma partidelor raman liderii actuali lucrurile se…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, relateaza Mediafax. Obama a explicat ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor…

- Finn Wolfhard („Stranger Things"), Kevin Hart („Ride Along"), Noah Schnapp („Stranger Things") si Dove Cameron („Descendants") completeaza primele cinci locuri. Top Actors este o clasare a celor mai populari actori pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube si Google Plus, bazat pe date furnizate de MVPindex.…

- Șaisprezece dintre cele mai bune echipe de Dota 2 din intreaga lume vor calatori la București pentru a lua parte la The Bucharest Major. Turneul organizat de PGL va oferi cel mai mare fond de premii din istoria evenimentelor de gen gazduite de Romania: 1.000.000 USD. In plus, cele 16 echipe participante…

- Multi dintre utilizatorii de retele de socializare deja incep sa se gandeasca de doua ori inainte de a furniza informatii catre Facebook, Twitter sau Instagram, intrucat acestea pot fi folosite in special pentru urmarirea si identificarea preferintelor in materie de produse ce pot fi apoi promovate…

- Un barbat și-a omorat soția in bataie și se lauda pe rețelele de socializare unde a postat imagini cu felul in care arata tanara inainte de a intra in coma, scrie gorod48.ru Imaginile postate pe rețelele de socializare o arata pe femeia desfigurata așezata pe o canapea cu rani ingrozitoare…

- Tuturor ni se intampla sa avem o zi grea sau sa primim vesti ingrijoratoare si sa nu gasim momentul sau dispozitia necesara pentru a apela un prieten. Retelele de socializare si microblogging au o valoare insemnata in astfel de momente, actionand ca un instrument ce reduce axietatea, sugereaza un studiu…

- Zeci de conturi 'legate de Rusia' pe retelele de socializare online au desfasurat o campanie pentru 'amplificarea' impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, releva un raport publicat luni de Institutul din Cardiff privind criminalitatea si securitatea, transmite AFP. ''In urma atentatelor…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni. Este pentru a doua…

- Bineinteles ca totul a fost premeditat, dependenta de internet trebuia creata cumva. Sa nu creada cineva ca, de exemplu, Facebook a aparut din senin cu gandul de a distra oamenii, de a-i apropia, sa socializeze mai mult, asa cum se tot invoca. Ideea de a ne atrage pe toti intr-o GRAMADA uriasa, pentru…

- BrandMentions este un instrument care monitorizeaza prezenta online a businessurilor. Acesta functioneaza ca un motor de colectare a mentiunilor si urmareste urmatoarele zone: web, presa, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, precum si alte platforme video relevante.

- Facebook-ul a devenit unul dintre cele mai importante instrumente de promovare și PR, iar politicienii moldoveni au ințeles acest lucru, fapt pentru care, in ultimii cațiva ani, majoritatea dintre ei au devenit foarte activi pe aceasta platforma online. Un top al celor mai populari politicieni pe Facebook,…

- Actrița americana Meghan Markle și-a incheiat rolul in serialul "Suits" dupa șapte sezoane, au anunțat USA Network și Universal Productions Cable intr-un comunicat publicat marți, la o zi dupa ce Markle și prințul Harry al Marii Britanii și-au anunțat logodna și viitoarea casatorie, informeaza…

- Jojo a facut anunțul despre fiica ei. Zora a crescut și iși surprinde parinții in fiecare zi. Mama ei a povestit pe contul de socializare cum este fiica ei. Jojo și Paul Ipate au impreuna o fetița, pe Zora, insa cei doi nu vor inca sa se casatoreasca. Actrița mai are un baiețel din prima casatorie.…

- FACEBOOK, obligata sa faca schimbari. Masura va fi aplicata și in Romania și se spera sa-i protejeze astfel pe minori de pedofili și, deși specialiștii susțin ca accesul la astfel de rețele este foarte greu de controlat, acest lucru nu este imposibil. Noua directiva europeana impune ca minorii…

- Miss Irak, Sarah Eedan, a postat pe rețelele de socializare un selfie cu Miss Israel, Adar Gandelsman, contracandidata sa la concursul Miss Univers 2017, din Las Vegas, declanșand reacții imparțite in social media, relateaza BBC. Sursa foto: Sarah Idan / Instagram Adar Gandelsman…

- Primarul orașului Darabani, din judetul Botosani, a decis sa blocheze accesul angajaților la retelele de socializare. Edilul a solicitat companiei de furnizare a Internetului sa blocheze accesul institutiei la Facebook, pentru ca activitatea angajatilor sa fie mai eficienta. Conducerea Primariei Darabani…

- La 31 de ani, Inna, pe numele ei adevarat Elena Alexandra Apostoleanu, are milioane de fani in toata lumea și tot ce iși poate dori. Cu toate acestea, foarte puțini oameni știu povestea din spatele numelui ei de scena… Se pare ca bunicul ei a fost, de fapt, cel care a inspirat-o pe artista in alegerea…

- Avocații rețelelor de socializare Facebook, Twitter și Google s-au aparat in fața deputaților americani care examineaza daca Rusia folosea mijloacele de comunicare sociala pentru a influența alegerile din 2016.

- Jurnalistul Marius Tuca se poate mandri cu fiica sa din toate punctele de vedere. Daria Ana Tuca are 19 ani și ii seamana foarte bine tatalui sau, cu atat mai mult cu cat iși dorește sa-i calce pe urme. Cei doi au o relație foarte apropiata și se ințeleg de minune, Marius Tuca, care, totodata, este…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, este personajul public cu cei mai mulți urmaritori pe rețelele de socializare din intreaga lume, devansand vedete precum Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry și Selena Gomez, informeaza agenția EFE.Starul lusitan este…

- Sunt multi antreprenori in Romania care nu inteleg importanta marketingului. Iar asta reprezinta o semnificativa sursa de pierderi pentru companii. 0 0 0 0 0 0 Vestea buna este ca oricine poate invata trucuri inteligente, care, odata introduse in rutina zilnica, te vor ajuta sa comunici…

- Tentativele de manipulare politica prin interese legate de Moscova pe rețelele sociale in timpul campaniei electorale prezidențiale din 2016 in SUA au fost mult mai vaste decat se estimase inițial, au declarat luni numeroase surse, citate de AFP. Facebook, Twitter și Google se afla…

- Romanii par sa așeze in topul rețelelor de socializare Facebook-ul, insa este posibil sa fie detronat in urmatoarea perioada. Și asta daca stam sa analizam piața americana, unde Snapchat a devenit aplicația preferata a adolescenților, in timp ce Facebook este din ce in ce mai puțin folosit, scrie Business…

- Actrița Meghan Markle, cunoscuta din "Suits", a decis sa abandoneze serialul dupa ce s-ar fi logodit in august cu prințul Harry, potrivit mass-media britanice, citate de ziarul spaniol ABC. Potrivit ziarului britanic Daily Mirror, Markle și prințul Harry s-ar fi logodit…

- Te-ai intrebat vreodata de ce atunci cand accesezi Facebook prima postare pe care o vezi este cea de acum doua zile, a unui prieten? Raspunsul este simplu: nevoia Facebook, si a retelelor sociale, in general, de a face bani. Cum poti inlocui postarile vechi de cateva zile cu ceea ce intr-adevar te…

- Maine, la București, in studiourile PGL, se va da startul PGL Open Bucharest, o competiție dotata cu un fond de premii de 300,000 USD și 300 Pro Circuit Points. Configurația grupelor: Concursul se va desfașura pana pe 22 octombrie, conform urmatorului program: Toate…

- Simona Halep a explicat de ce a pierdut finala de la Beijing, a dezvaluit cum se imbraca la intalniri si pe cine viseaza sa cheme la nunta sa. Tenisemna nascuta in Constanta a devenit numarul 1 mondial dupa ce a invins-o pe Ostapenko in semifinalele turneului de la Beijing. Este prima tenismena…

- Au fost formate grupele PGL Open Bucharest, competiție ce va avea loc la București, in studiourile PGL, și care este dotata cu un fond de premii de 300,000 USD și 300 Pro Circuit Points. Configurația grupelor: Concursul va avea loc in intervalul 19-22 octombrie conform urmatorului…

- Rusia nu s-a folosit doar de platformele Twitter și Facebook pentru a se implica în alegerile prezidențiale care au avut loc, în noiembrie 2016, în Statele Unite. O investigație realizata de CNN arata ca și YouTube, Tumblr și Pokémon Go au fost incluse. Autoritațile…