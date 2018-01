Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, si-a inchis toate conturile de pe retelele de socializare, urmand sa isi transmita mesajele online doar pe contul oficial al Palatului Kensington, resedinta oficiala a logodnicului ei, informeaza closermag.fr.

- Cum a doua saptamana din an a reprezentat și a doua ocazie in care Meghan și Prințul Harry au dus la bun sfarșit o alta indatorire regala, fosta actrița s-a vazut nevoita sa ia o decizie radicala, pe care a amanat-o de la anunțul logodnei cu Prințul Marii Britanii. Meghan, ieri, la o a doua indatorire…

- Meghan Markle si-a inchis conturile pe care le avea pe Instagram, Facebook si Twitter. Vestea a fost confirmata de oficialii de la Palatul Kensington, care au venit si cu o explicatie, potrivit BBC . Gestul viitoarei sotii a Printului Harry vine cu mai bine de patru luni inainte de nunta

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Cel mai greu lucru este sa intuiesti cum va fi anul 2018. Ce se va intampla stimS vor continua certurile. Care vor fi consecintele? Nu stim. Cert este ca se poate intampla orice. Cu conditia ca Liviu Dragnea sa fie scos de la conducerea PSD. Daca la carma partidelor raman liderii actuali lucrurile se…

- Șaisprezece dintre cele mai bune echipe de Dota 2 din intreaga lume vor calatori la București pentru a lua parte la The Bucharest Major. Turneul organizat de PGL va oferi cel mai mare fond de premii din istoria evenimentelor de gen gazduite de Romania: 1.000.000 USD. In plus, cele 16 echipe participante…

- Multi dintre utilizatorii de retele de socializare deja incep sa se gandeasca de doua ori inainte de a furniza informatii catre Facebook, Twitter sau Instagram, intrucat acestea pot fi folosite in special pentru urmarirea si identificarea preferintelor in materie de produse ce pot fi apoi promovate…

- Multi dintre utilizatorii de retele de socializare deja incep sa se gandeasca de doua ori inainte de a furniza informatii catre Facebook, Twitter sau Instagram, intrucat acestea pot fi folosite in special pentru urmarirea si identificarea preferintelor in materie de produse ce pot fi apoi promovate…

- Tuturor ni se intampla sa avem o zi grea sau sa primim vesti ingrijoratoare si sa nu gasim momentul sau dispozitia necesara pentru a apela un prieten. Retelele de socializare si microblogging au o valoare insemnata in astfel de momente, actionand ca un instrument ce reduce axietatea, sugereaza un studiu…

- Zeci de conturi 'legate de Rusia' pe retelele de socializare online au desfasurat o campanie pentru 'amplificarea' impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, releva un raport publicat luni de Institutul din Cardiff privind criminalitatea si securitatea, transmite AFP. ''In urma atentatelor…

- Zeci de conturi 'legate de Rusia' pe retelele de socializare online au desfasurat o campanie pentru 'amplificarea' impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, releva un raport publicat luni de Institutul din Cardiff privind criminalitatea si securitatea, transmite AFP. ''In urma atentatelor…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni. Este pentru a doua…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Retelele sociale sunt criticare dur de un fost manager Facebook pentru modul in care manipuleaza utilizatorii si afecteaza societatea. Chamath Palihapitiya, care pana in 2011 a fost vicepresedinte la Facebook pe segmentul pentru cresterea numarului de utilizatori la Facebook, a declarat ca…

- BrandMentions este un instrument care monitorizeaza prezenta online a businessurilor. Acesta functioneaza ca un motor de colectare a mentiunilor si urmareste urmatoarele zone: web, presa, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, precum si alte platforme video relevante.

- Desi majoritatea femeilor ii copiaza stilul vestimentar lui Meghan Markle, exista unele care recurg la metode ceva mai radicale pentru a semana cu frumoasa actrita. Chirurgul estetician dr. David Cangello din New York sustine ca din ce in ce mai multe femei apeleaza la rinoplastie pentru a…

- Cristiano Ronaldo este sportivul care castiga cei mai multi bani din continutul postat pe retelele de socializare. O singura postare ii aduce acestuia o suma impresionanta.Cristiano Ronaldo castiga 350.000 de euro pentru fiecare postare sponsorizata pe care o face pe conturile sale de Facebook…

- Un bitcoin este de ajuns pentru a cumpara un inel de logodna la exclusivista casa Tiffany, comenteaza Bloomberg, care noteaza ca moneda virtuala a atins un maxim de 10.358,31 dolari. Cum capitalizarea bursiera a bitcoin este mai mica de 200 de miliarde de dolari, traderii apreciaza ca moneda…

- Deputatul USR Catalin Drula a scris, marți, pe Facebook, ca deputații PSD din comisia de transporturi au decis ca procurorii nu au voie sa foloseasca girofarul, in timp ce parlamentarii putea merge cu girofar. ”Ce subiecte mai discutam la propunerea deputaților PSD in Comisia de Transporturi: – procurorii…

- In jur de 20 de activisti au luat parte la aceasta actiune, iar patru dintre ei au escaladat zidurile unei cladiri unde se afla un bazin de depozitare a combustibilului uzat si au lansat rachete de semnalizare. "Tot ceea ce trebuie sa faci este sa faci o gaura (in zidul cladirii) pentru…

- Senatorul PSD, Claudiu Manda, a precizat ca o noua sedinta a Comisiei de control al SRI va avea loc marti, fiind posibil ca acest for sa ceara demisia generalului Dumbrava din functia de secretar general al SRI. ”Probabil o sa cerem demisia domnului Dumbrava”, a spus Manda. El a afirmat…

- „Nu doar la nivelul Capitalei, ci pe intreg teritoriul tarii, se poate observa o translatare a centrului de greutate al iernii undeva pe parcursul lunii ianuarie. Daca va aduceti aminte, in 2012, cand a fost acea iarna grea, care a inceput in jurul datei de 20 ianuarie, luna de dinainte, adica decembrie,…

- Johnny Hallyday a postat doua fotografii pe Twitter și Instagram, la cateva zile dupa ce a ieșit din spital unde a fost tratat pentru detresa respiratorie, dar nu a furnizat informații noi privind starea sa de sanatate, relateaza Europe 1 miercuri pe site-ul sau de internet. Cântarețul…

- Miss Irak, Sarah Eedan, a postat pe rețelele de socializare un selfie cu Miss Israel, Adar Gandelsman, contracandidata sa la concursul Miss Univers 2017, din Las Vegas, declanșand reacții imparțite in social media, relateaza BBC. Sursa foto: Sarah Idan / Instagram Adar Gandelsman…

- Primarul orașului Darabani, din judetul Botosani, a decis sa blocheze accesul angajaților la retelele de socializare. Edilul a solicitat companiei de furnizare a Internetului sa blocheze accesul institutiei la Facebook, pentru ca activitatea angajatilor sa fie mai eficienta. Conducerea Primariei Darabani…

- Angajatii Primariei Darabani, judetul Botosani, nu mai au acces la retelele de socializare, dupa ce primarul a solicitat companiei de furnizare a Internetului sa blocheze accesul institutiei la Facebook, pentru ca activitatea angajatilor sa fie mai eficienta, transmite corespondentul MEDIAFAX . Conducerea…

- Functionarii Primariei Darabani, cel mai nordic oras al Romaniei, nu mai pot accesa retelele sociale in timpul programului de lucru. Masura a fost luata de Liviu Hrimiuc, edilul localitatii, dupa ce a constatat ca unii angajati isi petreceau foarte mult timp pe internet.

- Functionarii Primariei Darabani, cel mai nordic oras al Romaniei din judetul Botosani, nu mai pot accesa retelele sociale, Facebook, Instagram si altele similare, in timpul programului de lucru. Masura a fost luata de Liviu Hrimiuc, edilul localitatii, dupa ce a constatat ca unii angajati isi petreceau…

- Dispozitive minune, produse care te îți schimba înfațișarea în doar câteva minute, abonamente gratuite le servicii pe care le platești apoi înzecit și de care nu mai reușești sa scapi, capcanele online sunt multe și greu de evitat. Consumatorii europeni sunt din ce…

- Avocații rețelelor de socializare Facebook, Twitter și Google s-au aparat in fața deputaților americani care examineaza daca Rusia folosea mijloacele de comunicare sociala pentru a influența alegerile din 2016.

- Jurnalistul Marius Tuca se poate mandri cu fiica sa din toate punctele de vedere. Daria Ana Tuca are 19 ani și ii seamana foarte bine tatalui sau, cu atat mai mult cu cat iși dorește sa-i calce pe urme. Cei doi au o relație foarte apropiata și se ințeleg de minune, Marius Tuca, care, totodata, este…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, este personajul public cu cei mai mulți urmaritori pe rețelele de socializare din intreaga lume, devansand vedete precum Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry și Selena Gomez, informeaza agenția EFE.Starul lusitan este…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, este personajul public cu cei mai mulți urmaritori pe rețelele de socializare din intreaga lume, devansand vedete precum Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry și Selena Gomez, informeaza agenția EFE. Starul lusitan…

- Tentativele de manipulare politica prin interese legate de Moscova pe rețelele sociale in timpul campaniei electorale prezidențiale din 2016 in SUA au fost mult mai vaste decat se estimase inițial, au declarat luni numeroase surse, citate de AFP. Facebook, Twitter și Google se afla…

- Romanii par sa așeze in topul rețelelor de socializare Facebook-ul, insa este posibil sa fie detronat in urmatoarea perioada. Și asta daca stam sa analizam piața americana, unde Snapchat a devenit aplicația preferata a adolescenților, in timp ce Facebook este din ce in ce mai puțin folosit, scrie Business…

- Exclus din lot din cauza comportamentului, Denis Alibec pare sa se fi facut baiat cuminte. Azi, fotbalistul FCSB-ului a fost la Manastirea Ghighiu, din județul Prahova. Acolo, capitanul FCSB-ului s-a intalnit cu Daniel Pancu, unul dintre idolii tribunelor in Giulești. Cei doi s-au pozat, iar rapidistul…

- Evgeni Prigozhin face parte din anturajul presedintelui Vladimir Putin si este deja pe lista de sanctiuni impuse de Statele Unite pentru ca finanta rebelii din estul Ucrainei. Dar acum, anchetatorii americani, citati de CNN, au descoperit ca oligarhul investea de multa vreme intr-o armata cibernetica.…

- Te-ai intrebat vreodata de ce atunci cand accesezi Facebook prima postare pe care o vezi este cea de acum doua zile, a unui prieten? Raspunsul este simplu: nevoia Facebook, si a retelelor sociale, in general, de a face bani. Cum poti inlocui postarile vechi de cateva zile cu ceea ce intr-adevar te…

- Maine, la București, in studiourile PGL, se va da startul PGL Open Bucharest, o competiție dotata cu un fond de premii de 300,000 USD și 300 Pro Circuit Points. Configurația grupelor: Concursul se va desfașura pana pe 22 octombrie, conform urmatorului program: Toate…

- Simona Halep a explicat de ce a pierdut finala de la Beijing, a dezvaluit cum se imbraca la intalniri si pe cine viseaza sa cheme la nunta sa. Tenisemna nascuta in Constanta a devenit numarul 1 mondial dupa ce a invins-o pe Ostapenko in semifinalele turneului de la Beijing. Este prima tenismena…

- Au fost formate grupele PGL Open Bucharest, competiție ce va avea loc la București, in studiourile PGL, și care este dotata cu un fond de premii de 300,000 USD și 300 Pro Circuit Points. Configurația grupelor: Concursul va avea loc in intervalul 19-22 octombrie conform urmatorului…