Meghan Markle, reprezentanta casei regale cu care britanicii se pot identifica cel mai bine

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Peste 2.500 de oameni obisnuiti vor fi invitati sa ia parte la festivitatile de la castelul Windsor prilejuite de casatoria printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, pe 19 mai, a anuntat biroul de presa al viitorului mire, citat de Reuters.

- Prinții William și Harry, impreuna cu Kate și Meghan au participat pentru prima data impreuna la un eveniment public. Au mers la forumul anual al Fundației Regale pe care o patroneaza cei doi prinți și ducesa de Cambridge.

- Meghan Markle a aparut prima data in public alaturi de viitorii ei cumnați, prințul William și Kate Middleton, dar și de prințul Harry, logodnicul ei. Cei patru au participat la inaugurarea Royal Foundation Forum, scrie Time. Meghan Markle nu pare sa aiba probleme in a se integra in familia regala,…

- Trupa britanica Spice Girls va canta la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit contactmusic.com. Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a confirmat, indirect, in timpul emisiunii ‘The Real’, marti, ca ea si colegele sale de trupa au fost…

- Mel B a confirmat ca formatia Spice Girls va participa la nunta printului Harry al Marii Britanii si al Irlandei de Nord cu logodnica lui, actrita Meghan Markle, informeaza marti Press Association. Invitata in platoul emisiunii de televiziune "The Real" din Statele Unite, Mel B a lasat sa se inteleaga…

- Nunta regala din acest an va reuni cea mai faimoasa trupa a anilor '90. Celebra formație este preferata lui Meghan Markle, care și-a dorit foarte mult sa le cante invitaților prezenți la nunta ei cu prințul Harry.

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC. Nunta regala dintre printul Harry si Meghan…

- Ken Wharfe, fosta garda de corp a printesei Diana, dar si a fiilor acesteia, a declarat ca masurile de securitate vor fi "o prioritate de top" la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit Entertainment Tonight.

- Ieri a fost o zi plina pentru Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle. Aceștia au ajuns in Scoția, unde au participat la mai multe evenimente oficiale. La unul dintre ele, cei doi s-au intalnit cu fondatoarea unei organizații caritabile, care a emoționat-o peste masura pe fosta actrița. Meghan…

- Ce stim despre a treia nastere a lui Kate Middleton Primavara acestui an casa regala britanica va avea parte de cea mai intensa promovare in toate colturile lumii. Sunt asteptate doua evenimente majore in viata personala a celor doi printi mostenitori. Printul William va deveni pentru a treia oara tata,…

- Fosta actrita americana Meghan Markle se pregateste de nunta cu printul Harry, dar viitoarea ducesa de Sussex nu a avut mereu noroc in dragoste: in 2015, ea dadea sfaturi pe blogul sau pentru cei sin...

- Fosta actrita americana Meghan Markle isi pregateste acum nunta cu printul Harry, insa viitoarea ducesa de Sussex nu a fost mereu fericita in dragoste: in 2015, ea dadea sfaturi pe blogul sau pentru cei singuri si fara pereche de Valentine's Day, relateaza online ziarul spaniol ABC. …

- Ducesa de Cambridge a publicat un mesaj video prin care ii incurajeaza pe copii sa se simta confortabil in propria lor piele, informeaza Press Association. Sotia printului William, care este insarcinata cu cel de-al treilea copil al cuplului, a adaugat in inregistrarea video ca adultii…

- Prințul William și Kate Middleton ar trece prin momente mai dificile, chiar daca ducesa de Cambridge este insarcinata cu cel de-al treilea copil . Se pare ca aceasta are emoții in legatura cu … petrecerea burlacilor pe care o va organiza prințul Harry, noteza revista franceza Public. Prințul Harry iși…

- Katherine Heigl va face parte din distributia celui de-al optulea sezon al serialului de televiziune “Suits”, dupa plecarea din acest show TV a actritei Meghan Markle, logodnica si viitoarea sotie a printului Harry al Marii Britanii, informeaza BBC.

- Ducele si ducesa de Cambridge au avut parte de o primire calduroasa joi in Norvegia, a doua etapa din turneul lor oficial din tarile nordice, informeaza Press Association. Avionul privat al printului William si ducesei Kate a aterizat joi la o baza aeriana militara din apropiere de Oslo.…

- Actrita americana Katherine Heigl o va inlocui pe Meghan Markle in serialul de televiziune "Costume/ Suits", dupa ce logodnica printului Harry al Marii Britanii s-a retras din distributie, informeaza huffingtonpost.com, potrivit Mediafax.ro.

- Actrita americana Katherine Heigl o va inlocui pe Meghan Markle in serialul de televiziune "Costume/ Suits", dupa ce logodnica printului Harry al Marii Britanii s-a retras din distributie, informeaza huffingtonpost.com.

- Desi nu a fost invitat la casatoria regala, Donald Trump a preferat sa ramana amabil in timpul acestui interviu acordat unui post de televiziune britanic. Discutand cu Piers Morgan, prezentatorul emisiunii "Good Morning Britain", duminica, presedintele american a avut o atitudine binevoitoare fata…

- Printesa Eugenie, fiica cea mica a Printului Andrew, Duce de York, si a lui Sarah, Ducesa de York, se va casatori cu prietenul sau Jack Brooksbank in aceasta toamna, informeaza Press Association. Nepoata reginei Elisabeta a II-a si iubitul ei, cu care are o relatie de sapte ani, isi vor…

- Ducesa de Cambridge a fost recent la spitalul Great Ormund Street din Londra pentru a-i vizita pe copiii internați aici, ocazie cu care jurnaliștii au putut observa un detaliu nemaiintalnit pana acum la ea. Kate Middleton s-a afișat in public fara celebrul inel de logodna din safir, simbol al uniunii…

- Seful partidului britanic eurofob si antiimigratie Ukip, Henry Bolton, a anuntat luni ca s-a despartit de noua si tanara sa iubita Jo Marney, dupa ce aceasta a facut comentarii rasiste la adresa actritei metise americane Meghan Markle, logodnica printului Harry, relateaza AFP.

- Printul Harry, nepotul reginei Elizabeth a II-a, si actrita Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai, la castelul Windsor. Pana atunci, s-a aflat unde va avea loc petrecerea burlacilor organizata pentru Harry. Ea va avea loc la Verbier, o statiune de schi exclusivista din...

- Deși cele doua viitoare cumnate au o relație buna, dupa spusele lui Meghan, și chiar ale lui Harry, noi am sesizat deja o rivalitate intre cele doua in ceea ce privește percepția lor de catre simpatizanții regali. In sensul ca aceștia s-au imparțit in doua tabere, una susținand ca Meghan este cea mai…

- Serviciul de presa de la Palatul Kensington, resedinta oficiala din Londra a printului William si a sotiei sale, a publicat luni doua fotografii realizate de ducesa Kate, care o prezinta pe fiica ei in prima zi de scoala a acesteia. In acele imagini, printesa Charlotte poarta un pardesiu rosu din…

- Britanicii, dezamagiti de faptul ca nu au o zi libera cu ocazia casatoriei printului Harry, spre deosebire de ceea ce s-a hotarat pentru fratele sau William in 2011, se vor putea consola ramanand mai tarziu in puburi, informeaza France Presse. Guvernul britanic a lansat duminica o consultare…

- Nunta regala prințului Harry cu actrița americana Meghan Markle se anunța deja ca unul dintre principalele evenimente ale anului. Dar ca totul sa fie perfect, in ziua cea mare, fețele regale nu trebuie sa dea ochii cu cerșetorii și persoanele fara adapost.

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Ok, știm ca a doua nu a primit inca titlul de ducesa, dar odata cu nunta din luna mai se va intampla și asta. Pana atunci, observam ca logodnica Prințului Harry a inceput deja duelul stilului cu Kate Middleton, cumnata sa, cea care a stat pana acum in centrul atenției admiratorilor regali. Ieri, insa,…

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun. Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii…

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun, relateaza site-ul gala.fr, citat de Agerpres.

- Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii Domnului a reginei Elisabeta a II-a si a printului Philip la Sandringham, familia regala britanica organizeaza celebra vanatoare de Craciun. Dar in acest an, aceasta traditie este oarecum bulversata, ca multe altele,…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi. Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi.Cei doi au stat alaturi de regina Elisabeta a II-a si printul…

- Dupa moartea printesei Diana, Camilla, Ducesa de Cornwall, a devenit a doua sotie a Printului Charles al Regatului Unit. Detine titlurile de Printesa de Wales, Ducesa de Cornwall, Ducesa de Rothesay si Contesa de Chester.

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…

- Monarhi din mai toate casele regale din Europa au fost prezenti la Bucuresti, la funeraliile regelui Mihai. Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, precum si printul Charles au participat la Palatul Regal, in sala Tronului, alaturi de membrii Casei regale a Romaniei si de oficialii romani,…

- Data nunții regale a fost stabilita. Prințul Harry și Meghan Markle se casatoresc pe 19 mai 2018, la castelul Windsor, a anunțat Palatul Kensington, citat de Reuters. Cuplul regal a fost in centrul atenției de la anunțul logodnei. Se știa ca nunta va avea loc la castelul Windsor, in luna mai , insa…

- Prințul Harry și actrița Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai. Data oficiala a fost facuta publica pe contul de socializare al Kensington Palace, viitoarea reședința a tinerilor. Potrivit unui comunicat, prințul Harry și actrița Meghan Markle se vor casatori pe data de 19 mai. Informația a fost facuta…

- Ducii de Cambridge, Prințul Charles și soția sa, Ducesa de Cornwall, dar și Prințul Harry, au luat parte la un eveniment in memoria celor 71 de victime din teribilul incident de la Grenfell Tower. Acolo, au fost zarite și cantareața Adele și actrița Carey Mulligan, care au dat o mana de ajutor in seara…

- Ducele si Ducesa de Cambridge nu sunt vazuti niciodata tinandu-se de mana in public, spre deosebire de Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, care au aparut tinandu-se de mana si chiar facand gesturi tandru.

- Proaspat logodita cu Prințul Harry, actrița Meghan Markle va petrece Craciunul cu Regina Elisabata a II-a și alți membri ai Familiei Regale. Anunțul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii, tradiționala adunare urmand sa aiba loc la Sandringham. La eveniment urmeaza sa participe și Ducele și Ducesa…

- Ducele și Ducesa de Cambridge nu sunt vazuți niciodata ținandu-se de mana in public, spre deosebire de Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, care au aparut ținandu-se de mana și chiar facand gesturi tandru. Kate Middleton și Prințul William sunt destul de rezervați cand vine vorba de demonstrații…

- Meghan Markle, viitoarea soție a prințului Harry, a trecut cu succes testul celor mai exigenți membri ai Casei regale britanice: cei trei ciini ai reginei Elisabeta a II-a, Willow, Candy și Vulcan, relateaza online ziarul spaniol ABC. Dupa ce a primit binecuvintarea reginei și a fost anunțata casatoria…

- Meghan Markle era pregatita sa fie un model pentru copiii din intreaga lume inca de la varsta de 11 ani. Cu mult inainte de a fi logodita cu prințul Harry și chiar inainte de a juca rolul lui Rachel Zane in ''Suits'', ea s-a razvratit impotriva limbajului "sexist" folosit in unele campanii…