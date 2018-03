Stiri pe aceeasi tema

- Nu e un obicei nou de a recicla ținute in cadrul familiei regale britanice, așa ca nu ne surprinde alegerea Prințesei Anne de a alege o ținuta purtata anterior. S-a intamplat in cadrul ceremoniei speciale de la Westminster Abbey, de zilele trecute. In trecut versus prezent Cum a fost prima ocazie in…

- Fosta actrita din Suits, care se va casatori cu Printul Harry pe 19 mai anul acesta, a fost surprinsa intonand imnul Regatului Unit, God Save The Queen, in semn de respect fata de regina si noua sa casa britanica. Meghan a participat la slujba de celebrare a Commonwealth-ului, tinuta la Westminster…

- Cu toate ca nu este inca membra a familiei regale, Meghan Markle i s-a alaturat luni in premiera reginei Elisabeta a II-a si altor membri de rang inalt ai casei regale la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru monarh, slujba de Ziua Commonwealth, relateaza Press Association. Participarea…

- Cu doua luni inainte de casatoria cu printul Harry, Meghan Markle a fost „rapita“ de serviciile secrete britanice. Actiunea face parte dintr-un exercitiu dur de pregatire de care au parte toti membrii familiei regale a Marii Britanii, cu exceptia reginei.

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle care va avea loc pe 19 mai la biserica St George’s Chapel din incinta Castelului Windsor. Pana la mult așteptatul moment, cei doi indragostiți trebuie sa se ocupe de pregatirile pentru marele eveniment, asta incluzand și convertitarea…

- Ducesa de Cambridge a iesit pe locul al cincilea, cu 13% din voturi. Un procent de 49% dintre cei intervievati a spus ca aceasta a devenit mai putin pe placul publicului dupa ce s-a maritat cu ducele de Cambridge, iar casatoria a schimbat-o. Printesa Beatrice, fiica ducelui de York, se afla…

- Puburile din Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord se vor inchide mai tarziu duminica, 19 mai, cu ocazia nuntii printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, scrie Nrews.ro, citand AFP.

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Prinții William și Harry, impreuna cu Kate și Meghan au participat pentru prima data impreuna la un eveniment public. Au mers la forumul anual al Fundației Regale pe care o patroneaza cei doi prinți și ducesa de Cambridge.

- Meghan Markle a aparut prima data in public alaturi de viitorii ei cumnați, prințul William și Kate Middleton, dar și de prințul Harry, logodnicul ei. Cei patru au participat la inaugurarea Royal Foundation Forum, scrie Time. Meghan Markle nu pare sa aiba probleme in a se integra in familia regala,…

- Mel B a confirmat ca formatia Spice Girls va participa la nunta printului Harry al Marii Britanii si al Irlandei de Nord cu logodnica lui, actrita Meghan Markle, informeaza marti Press Association. Invitata in platoul emisiunii de televiziune "The Real" din Statele Unite, Mel B a lasat sa se inteleaga…

- Ken Wharfe, fosta garda de corp a printesei Diana, dar si a fiilor acesteia, a declarat ca masurile de securitate vor fi "o prioritate de top" la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit Entertainment Tonight.

- Familia Regala Britanica este analizata la milimetru. Membrii familiei sunt tot timpul sub lupa opiniei publice, iar in ultima vreme persoane precum Prințul William au fost acuzate ca au incalcat anumite protocoale.Prințul William nu ar trebui sa calatoreasca in acelați avion cu micuțul George, fiul…

- Fosta actrita americana Meghan Markle se pregateste de nunta cu printul Harry, dar viitoarea ducesa de Sussex nu a avut mereu noroc in dragoste: in 2015, ea dadea sfaturi pe blogul sau pentru cei sin...

- Fosta actrita americana Meghan Markle isi pregateste acum nunta cu printul Harry, insa viitoarea ducesa de Sussex nu a fost mereu fericita in dragoste: in 2015, ea dadea sfaturi pe blogul sau pentru cei singuri si fara pereche de Valentine's Day, relateaza online ziarul spaniol ABC. …

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP.

- Biroul de presa al printului a dezvaluit cateva detalii despre casatoria lui Harry, care se anunta a fi cel mai urmarit eveniment de gen al anului in Marea Britanie. Ceremonia va avea loc de la ora 12.00, la capela St. George de la castelul Windsor, si va fi oficiata de David Conner, decan…

- Katherine Heigl va face parte din distributia celui de-al optulea sezon al serialului de televiziune “Suits”, dupa plecarea din acest show TV a actritei Meghan Markle, logodnica si viitoarea sotie a printului Harry al Marii Britanii, informeaza BBC.

- Reprezentanti din patru generatii ale familiei regale britanice - regina Elisabeta a II-a si printii Charles, William si George - sunt omagiati printr-o noua moneda ce a fost emisa de Royal Mint, informeaza Press Association. Portrete ale celor patru reprezentanti ai familiei regale din…

- Nu știm daca, dupa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, o sa mai reușeasca cineva din familia regala britanica sa mai starneasca același interes din partea publicului, așa ca orice alt eveniment de genul asta va trece, cu siguranța, pe plan secundar. Cu toate acestea este cat se poate de adevarat:…

- Actrita americana Meghan Markle va primi dupa casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, programata pe 19 mai, numele de familie Mountbatten-Windsor si, cel mai probabil, un titlu de ducesa, potrivit presei internationale.

- Meghan Markle, care se va casatori in luna mai cu printul Harry al Marii Britanii, si-a inchis conturile de pe platformele de socializare Instagram, Facebook si Twitter, a anuntat Palatul Kensington, scrie bbc.com. Meghan Markle a luat aceasta decizie pentru ca nu mai folosise aceste conturi „de…

- Prietenia dintre printul Harry si Barack Obama a alimentat zvonurile potrivit carora fostul presedinte al SUA si sotia sa, Michelle, vor fi in fruntea listei de invitati la nunta printului Marii Britanii cu actrita americana Meghan Markle. Biograful Casei Regale contrazice insa aceasta informatie si…

- Serviciul de presa de la Palatul Kensington, resedinta oficiala din Londra a printului William si a sotiei sale, a publicat luni doua fotografii realizate de ducesa Kate, care o prezinta pe fiica ei in prima zi de scoala a acesteia. In acele imagini, printesa Charlotte poarta un pardesiu rosu din…

- Zara Tindall, nepoata reginei Elisabeta a II-a, este insarcinata. Fata printesei Ana este casatorita cu fostul jucator de rugby Mike Tindall, alaturi de care mai are un copil, informeaza știrile ProTv. Zara, in varsta de 36 de ani, va naste la vara. In aprilie, Kate va aduce pe lume al treilea…

- Britanicii, dezamagiti de faptul ca nu au o zi libera cu ocazia casatoriei printului Harry, spre deosebire de ceea ce s-a hotarat pentru fratele sau William in 2011, se vor putea consola ramanand mai tarziu in puburi, informeaza France Presse. Guvernul britanic a lansat duminica o consultare…

- Cea mai asteptata nunta a acestui an va fi si printre cele mai profitabile. Casatoria printului Harry al Marii Britanii cu actrita Meghan Markle va aduce economiei tarii peste o jumatate de miliard de lire sterline.

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti...

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa mai participe la vanatoarea traditionala de Craciun.

- O femeie din Marea Britanie a devenit celebra pe retelele sociale dupa ce i-a fotografiat, impreuna, pe printul William, sotia sa Kate, printul Harry si logodnica acestuia, Meghan Markle. Cei...

- Actrita Meghan Markle a fost incurajata de logodnicul ei, printul Harry, dar si de fratele acestuia William si de sotia sa, ducesa Kate, la prima aparitie alaturi de regina Marii Britanii si de restul familiei regale, de Craciun.

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Meghan Markle s-a alaturat familie regale pentru celebrarea Craciunului, gest care se detașeaza de tradiție. Membrii familiei regale s-au plimbat spre Biserica Mary Magdalene, unde a avut loc ceremonia religioasa de Craciun, iar in drum au salutat oamenii care au venit sa-i vada. Regina a sosit intr-o…

- Dupa moartea printesei Diana, Camilla, Ducesa de Cornwall, a devenit a doua sotie a Printului Charles al Regatului Unit. Detine titlurile de Printesa de Wales, Ducesa de Cornwall, Ducesa de Rothesay si Contesa de Chester.

- Fotografiile au fost realizate de fotograful american de moda Alexi Lubomirski, faimos pentru imaginile cu printesa Diana.Portretele logodnicilor au fost realizate la Frogmore House, din apropierea Castelului Windsor, unde cuplul se va casatori pe 19 mai 2018. „Nu pot sa ma abtin din zambit…

- Rochia de mireasa a lui Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ar putea fi realizata de creatoarea de moda Inbal Dror, din Israel, informeaza femalefirst.co.uk.Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle va avea loc pe data de 19 mai 2018.

- Daca-n anii trecuți, Regina Rania și Regele Abdullah al II-lea se lasau fotografiați alaturi de cei patru copii ai lor pentru felicitarea de Craciun, anul acesta, familia regala a avut o alta abordare. Felicitarea de anul acesta a familiei regale din Iordania Pentru felicitarea de anul acesta, Majestațile…

- Printesa Charlotte, fiica printului William si a ducesei de Cambridge, va merge la cresa la inceputul anului viitor, a anuntat luni biroul de presa al tatalui ei, citat de Reuters. Printesa in varsta de doi ani, a patra in ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii, dupa bunicul ei…

- Aproape 1.500 de persoane, inclusiv membri ai Guvernului si familiei regale, au luat parte joi la o ceremonie multiconfesionala, la Catedrala Saint-Paul de la Londra, care a adus un omagiu victimelor incendiului de la Turnul Grenfell, relateaza AFP. ”Intre noi se afla supravietuitori ai incendiului…