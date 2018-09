In documentarul „Queen of the World", Ducesa de Sussex vorbește despre obiectul albastru pe care l-a avut, respectand tradiția. Mai exact, o mireasa ar trebui sa aiba ceva vechi, ceva nou, ceva imprumutat și ceva albastru.

A dezvaluit ca detaliul albastru purtat la nunta se afla in voal, fiind o amintire de la prima intalnire pe care a avut-o cu Prințul Harry. „Undeva aici este o bucata de... ai vazut? Este o bucata de material albastru cusut in interior. A fost detaliul meu albastru. Este materialul de la rochia pe care am purtat-o la prima noastra intalnire", a spus Ducesa de Sussex.