Stiri pe aceeasi tema

- Fosta actrita din Suits, care se va casatori cu Printul Harry pe 19 mai anul acesta, a fost surprinsa intonand imnul Regatului Unit, God Save The Queen, in semn de respect fata de regina si noua sa casa britanica. Meghan a participat la slujba de celebrare a Commonwealth-ului, tinuta la Westminster…

- Participarea actritei la slujba de la Westminster Abbey este un punct major de cotitura pentru viitoarea sotie a printului Harry, fiind prima data cand ea a participat la un eveniment oficial alaturi de regina. Sarbatorita in intreaga Commonwealth, ziua reprezinta o oportunitate pentru fiecare din…

- Meghan Markle a fost insotita de amintirea printesei Diana la primul eveniment oficial la care a participat impreuna cu Regina Elisabeta. Cu doua luni inainte de nunta, Meghan Markle a purtat palton si...

- Logodnica printului Harry, americanca Meghan Markle, a participat luni la primul sau angajament oficial impreuna cu Regina Elisabeta a Marii Britanii, de cand cuplul si-au anuntat logodna anul trecut, relateaza Reuters .

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…

- Odata logodita cu Printul Harry, fosta actrita primește la pachet o lunga lista cu reguli ce tin de eticheta regala. E mult de munca cu Meghan! Americanca de 36 de ani vine dintr-o lume in care era incurajata sa se exprime cat mai liber cu putința. Dar oricat de ridicole și invechite i-ar parea aceste…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, a fost botezata in Biserica Anglicana, intr-o ceremonie privata. Serviciul religios a avut loc marti seara, la Capela Regala a Palatului St. James's din Londra, iar pentru botez a fost folosita apa din raul Iordan.

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- "Printul Harry si domnisoara Meghan Markle au invitat 2.640 de persoane in parcul Castelului Windson pentru a asista la sosirea lor'' si a ''invitatilor acestora", iar apoi, dupa ceremonie, ''pentru a asista la procesiunea in caleasca cu punctul de plecare din Castelul Windson'', a precizat palatul…

- Cu doua luni inainte sa dea naștere celui de-al treilea copil al ei și-al Prințului William, Kate arata mai bine ca niciodata. Iar in aceasta dimineața, ducesa și-a afișat din nou burta de gravida cu ocazia unei vizite la Colegiul Regal al Obstetricienilor și al Ginecologilor din Londra. Ducesa de 36…

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC.

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC.

- Dupa cum știm, Regina Elisabeta a facut furori atunci cand și-a facut apariția, pentru prima data in viața, in primul rand de la Saptamana Modei de la Londra. S-a intamplat marți, iar cel onorat cu prezența a fost designerul Richard Quinn, la a carui prezentare a asistat suverana de 91 de ani. Cea care…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost pentru prima data prezenta la un show de moda marca Fashion Week, mai exact la London Fashion Week, Saptamana Modei de la Londra. Regina Angliei a stat chiar in primul rand, alaturi de Anna Wintour, editorul Vogue SUA, și a urmarit cu deosebit interes prezentarea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, relateaza Reuters si Press Association. Regina in varsta de 91 de ani, imbracata intr-un costum…

- Meghan Markle face furori ori de cate ori iese in public. La inceputul acestei saptamani, logodnica Prințului Harry a vizitat pentru prima data Scoția. Localnicii au așteptat-o cu brațele deschise, toți fiind incantați s-o vada pe celebra Meghan. Unul dintre ei a avut chiar curajul de a o cere in casatorie…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Curiozitati despre Valentine’s Day, de acum si de demult Valentine’s Day este ziua in care, in fiecare an, indragostitii din toata lumea isi fac cadouri dintre cele mai diverse, celebrand astfel dragostea care ii leaga, insa aceasta sarbatoare nu a avut dintotdeauna o importanta deosebita, ci…

- Prinții William și Harry au doi frați vitregi despre care nu se știe nimic. Chiar daca numele lor ajung destul de des in presa, cel mai probabil nimeni nu știa Prințul William și Prințul Harry au doi frați vritegi ramași in umbra. Este vorba despre cei doi copii ai Camiliei Parker-Bowles, soția prințului…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Regina Elisabeta a II-a marcheaza 66 de ani de la accederea pe tronul Marii Britanii, intr-o ceremonie privata desfasurata pe domeniul sau de la Sandringham, relateaza marti Press Association. Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie…

- De cand a inceput relatia sa cu printul Harry, fosta actrita americana Meghan Markle are mare grija cu tinutele pe care le poarta in public, optand in primul rand pentru simplitate si eleganta, relateaza online ziarul spaniol ABC. Printul Harry si Meghan Markle, care se vor casatori la…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu aleasa inimii lui, Meghan Markle, iar de la anunțarea logodnei din 27 noiembrie 2017 și pana in prezent, noul cuplu regal surprinde mereu cu prezența la tot felul de evenimente, de la vizite la posturi de radio, apariția la biserica impreuna cu…

- Presedintele american Donald Trump, invitat in emisiunea de televiziune "Good Morning Britain", a vorbit despre nunta princiara care va avea loc la Londra in primavara acestui an si a declarat ca isi doreste ca printul Harry si Meghan Markle sa fie fericiti, informeaza lefigaro.fr. Desi…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Donald Trump a declarat ca nu stie daca a primit sau nu invitatie la nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Intrebat daca a primit o invitatie la nunta din 19 mai, presedintele SUA a raspuns "nu stiu", transmite BBC. Actrita americana a fost sustinatoarea lui Hillary Clinton in alegerile din 2016 si…

- Fostul fotbalist Pele, in varsta de 77 de ani, a fost spitalizat in Brazilia dupa ce s-a prabusit din cauza epuizarii, informeaza Sky Sports, citat de News.ro.Brazilianul si-a anulat o deplasare la Londra, unde urma sa participe, duminica, la un eveniment organizat in onoarea sa de Asociatia Jurnalistilor…

- Ducele de Cambridge s-a intalnit cu fosti miliatari la spitalul pentru copii Eveline din Londra, in sprijinul initiativei Step Into Health, program care va ajuta veteranii sa se reintegreze in viata civila.

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Mai sunt cateva luni pana la nunta Printului Harry cu aleasa inimii sale, Meghan Markle. Si pentru ca este ultima perioada de libertate pentru fratele Printului William, acest lucru trebuie marcat asa cum se cuvine.

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord intre Londra si Bruxelles ar costa economia scotiana 8,5% din PIB-ul sau, releva un raport al guvernului Scotiei, prezentat luni de sefa acestuia, Nicola Sturgeon, transmite AFP. ''Aceasta analiza arata ca niciuna dintre optiunile…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord intre Londra si Bruxelles ar costa economia scotiana 8,5% din PIB-ul sau, releva un raport al guvernului Scotiei, prezentat luni de sefa acestuia, Nicola Sturgeon, transmite AFP.

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Dupa ce au mers impreuna cu toți membrii Familiei Regale Britanice la biserica in ziua de Craciun, iata ca acum, la doua saptamani de la eveniment, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au participat la cel de-al doilea angajament public de cand și-au anuțat logodna. Astazi, cuplul regal a fost…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la citeva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala. Actritei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din…

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Actritei îi vor fi interzise o serie de activitati care pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din comun. Meghan Markle are un cont de Instagram în care selfie-urile…

- Nici bine n-a intrat in familia regala, ca Meghan Markle produce un scandal monstruos la Palat. Dupa ce a luat masa cu Regina Elisabeta, de Craciun, incalcandu-se de dragul ei o tradiție veche de sute de ani, Meghan se afla acum intre noua ei familie și vechea ei familie, care, se pare, au ajuns la…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Mai sunt doar cateva luni pana cand Meghan Markle va deveni soția Prințului Harry al Marii Britanii. Așa ca pregatirile in toi, pe lista prioritaților fiind – evident – gasirea unei rochii perfecte de mireasa. A imbracat rochia de mireasa pentru rolul din Suits, dar și-n cazul primei casnicii cu Trevor…

- La mai bine de o luna de cand s-au logodit, reprezentantii Palatul Kensington au dezvaluit ziua in care Meghan Markle va deveni sotia Printului Harry. Nunta regala va avea loc pe 19 mai anul viitor, la Castelul Windsor. Data in care cei doi se vor casatori a starnit multa furie in Regatul Unit, anunta…

- Printului Harry si actrita americana Meghan Markle si-a anuntat logodna luna trecuta si a declarat ca se vor casatori la biserica Saint George, din Castelul Windstor, potrivit Mediafax. Familia regala va plati pentru ceremonie, inclusiv pentru servicii, muzica, aranjamente florale si receptie.…

- Ducii de Cambridge, Prințul Charles și soția sa, Ducesa de Cornwall, dar și Prințul Harry, au luat parte la un eveniment in memoria celor 71 de victime din teribilul incident de la Grenfell Tower. Acolo, au fost zarite și cantareața Adele și actrița Carey Mulligan, care au dat o mana de ajutor in seara…

- Inaintea ei au fost Kate Middleton, Camilla Parker-Bowles și chiar Diana Spencer. Niciuna dintre cele trei, insa, nu a avut parte de un asemenea ”favor” din partea Reginei Elibeta a II-a. Ei bine, anul acesta, monarhul britanic s-a hotarat sa rupa o tradiție de zeci de ani de dragul logodnicei Prințului…